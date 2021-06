Steve Jobs wilde een 15-inch MacBook Air en Mac-tablet in 2007

De periode rond 2007 is een interessante, want dit is het moment dat de iPhone werd uitgebracht. Rond die tijd had Apple nog meer plannen, zo blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven in de rechtszaak Epic vs. Apple. Het Twitter-account @TechEmails heeft ze online gezet. Het betreft onder andere de agenda van een bijeenkomst van het executive team in augustus 2007, twee maanden nadat de iPhone op de markt kwam.



15-inch MacBook Air

De eerste MacBook Air werd onthuld in januari 2008 en het was een revolutie voor laptops. Nooit eerder was een bedrijf erin geslaagd om een 13-inch LCD-scherm en een toetsenbord in volledig formaat samen te brengen in een supercompacte behuizing. Maar eigenlijk wilde Apple een veel groter model uitbrengen.

Steve Jobs heeft het over een 15-inch MacBook Air, die in de eerste helft van 2008 zou moeten uitkomen. In plaats daarvan trok Jobs een 13-inch MacBook Air uit een gele envelop in 2008. Dat Apple een 15-inch MacBook Air had willen maken bleek later nog eens in 2009, maar groter dan 13-inch is het nooit geworden. Wel was er tussen 2010 en 2016 een 11-inch MacBook Air, die destijds erg populair was.

Steve Jobs: Apple executive team meeting agenda August 5, 2007 pic.twitter.com/m9H9PWFIbG — Internal Tech Emails (@TechEmails) June 2, 2021

Mac-tablet in plaats van iPad

Ook interessant is dat Apple een tabletversie van de Mac overwoog, voorafgaand aan de introductie van de iPad in 2010. In een e-mail van Steve Jobs wordt gesproken over een tablet, die in de productcategorie Mac zou worden uitgebracht. Andere producten die in de mail van Jobs voorkomen zijn een ‘Super nano’, iets wat uiteindelijk waarschijnlijk de iPod touch is geworden. Het ging om een apparaat dat op iPhoneOS draaide, de voorganger van iOS, en geschikt was om apps van derden op te installeren. Uit handgeschreven notities in de kantlijn van dit document is af te leiden dat Apple een samenwerking met Electronic Arts overwoog.

‘Shazam concurreert te veel met eigen app’

In een andere mail zegt dienstenbaas Eddy Cue dat hij niet wil dat Shazam wordt gepromoot in de App Store van 2012. Het was niet beter dan Apple’s eigen muziekspeler en zou er te veel mee concurreren. Later nam Apple Shazam over.