De MacBook Pro heeft zijn verdiende update gekregen: net als bij de vorige generaties kun je kiezen uit twee formaten (14-inch en 16-inch) en met drie verschillende chips, van standaard M4 tot de snellere M4 Pro en M4 Max. Tot zover niets nieuws, maar wat zitten er wél voor verbeteringen in? Lees snel verder om alles te weten over de nieuwe functies in de MacBook Pro M4.

#1 M4, M4 Pro en M4 Max chip

Apple heeft de MacBook Pro voorzien van de allernieuwste M4-chip. Uit eerdere benchmarks bleek al dat deze zo’n 20-25% sneller is dan voorgangers. Apple zegt over de prestaties van het model met M4:

Tot 1,7x snellere detectie van scènebewerkingen in Adobe Premiere Pro vergeleken met de 13-inch MacBook Pro met M1.

Tot 1,8x snellere beeldverwerking in Affinity Photo in vergelijking met de 13-inch MacBook Pro met M1.

Tot 3,4x snellere 3D rendering in Blender in vergelijking met de 13-inch MacBook Pro met M1.

De CPU van de M4 Pro is 1,9x sneller dan die van de M1 Pro. De GPU bevat tot 20 cores, waardoor de grafische prestaties 2x beter zijn dan die van M4. En de CPU van de M4 Max is tot 2,2x sneller dan de CPU van M1 Max. De GPU bevat tot 40 cores, waardoor de grafische prestaties tot 1,9x beter zijn dan die van M1 Max.

#2 Het einde van 8GB RAM

We noemden het al even in ons overzicht van hoeveel RAM jouw MacBook nodig heeft: 16GB is voor Apple de nieuwe standaard, ook voor de instapmodellen. De MacBook Pro wordt dan ook geleverd met minimaal 16GB RAM. Mogelijk heeft dit te maken met Apple Intelligence. Het is vooral goed nieuws voor het instapmodel van de MacBook Pro line-up, want die was tot nu toe niet zo aantrekkelijk. Met de verbeteringen die Apple heeft doorgevoerd is deze nu echt wel de moeite. Ook voor de MacBook Air is er goed nieuws: de modellen met 8GB RAM zijn uit het assortiment gehaald. Je krijgt nu standaard 16GB voor dezelfde prijs.

#3 Langste batterijduur ooit: 24 uur

De MacBook Pro heeft nu een batterij die tot 24 uur meegaat – de langste ooit in een MacBook. Dit is te danken aan de efficiëntere M4-chips. De grootste verbetering is te vinden bij de M4 en de M4 Pro, terwijl de batterijduur van de M4 Max juist iets korter is geworden.

Hieronder zie je in een tabel de batterijduur van de 16-inch MacBook Pro met Apple Silicon door de jaren heen:

Chip Batterijduur Pro-chip Batterijduur Max-chip M1 21 uur 21 uur M2 22 uur 22 uur M3 22 uur 22 uur M4 24 uur 21 uur

De batterijduur van 24 uur geldt ook voor de standaard MacBook Pro met M4-chip. Deze had bij de M3-chip nog een batterijduur van 22 uur en bij de M1-chip ging hij 20 uur mee. Er is dus in de loop van de jaren een flinke verbetering geweest. Bij de 13- en 14-inch modellen met Pro-chip is de batterijduur in de loop van de jaren gestegen van 17 uur naar 22 uur. En ook hier is de verbetering bij de Max-chip iets minder: het ging van 17 uur naar 18 uur bij de overstap van M1 Max naar M2 Max en is daarna op 18 uur blijven steken. Bij de M4 Max is dat nu ook weer het geval.

Buiten werken lukt het beter met nanotextuur.

#4 Voor het eerst met nanotextuur

De MacBook Pro is voor het eerst verkrijgbaar met nanotextuur-display. Het is de eerste keer dat Apple dit aanbiedt op een laptop. Glas met nanotextuur, dat in 2019 voor het eerst werd geïntroduceerd in de Pro Display XDR. Dit zorgt voor verstrooiïng van het omgevingslicht, om schittering en spiegelingen te voorkomen. Het is een mat beeldscherm en is vooral handig als je in de buitenlucht werkt, of in omgevingen waar kleurweergave belangrijk is. Dit scherm kost je wel iets meer geld, namelijk €170 extra. Het is beschikbaar op alle modellen, dus ook het instapmodel van de MacBook Pro M4.

#5 Thunderbolt 5-poorten

Kies je voor een MacBook Pro met M4 Pro of M4 Max, dan krijg je een laptop met Thunderbolt 5-poorten. Deze hebben een overdrachtssnelheid tot 120 Gb/s. Dit is ruim het dubbele van Thunderbolt 4. Het instapmodel van de MacBook Pro M4 krijgt die niet, maar heeft wel iets meer te bieden: je krijgt nu drie Thunderbolt 4-poorten, dus eentje extra. Toevallig is Apple ook net begonnen met de verkoop van een Thunderbolt 5-kabel van 1 meter, ideaal om al die externe beeldschermen aan te sluiten (zie verderop).

#6 Zilver en spacezwart

Het is afgelopen met spacegrijs bij de MacBook Pro. Het instapmodel was nog wel verkrijgbaar in deze donkergrijze kleur, maar alles is nu op één lijn getrokken. Ongeacht welk model je koopt, je hebt altijd de keuze uit zilver of spacezwart. En ja, dat ziet er erg duister uit op de afbeeldingen van Apple, vooral als je ook nog de poorten op onderstaande afbeeldingen wilt onderscheiden. Maar in een normale werkomgeving valt het enorm mee.

Poorten aan de rechterkant: SDXC, Thunderbolt en HDMI

Poorten aan de linkerkant: Magsafe, 2x Thunderbolt en 3,5mm jack

#7 Fellere schermen, meer dimmen

Volgens de pagina met technische specs van Apple hebben de MacBook Pro 2024-modellen een piekhelderheid van 1.000 nits voor standaard beeldmateriaal bij helder buitenlicht, zoals op een zonnige dag. De vorige MacBook Pro-modellen hadden een piekhelderheid van 600 nits voor standaard beeldmateriaal, ongeacht de lichtomstandigheden.

Je kunt de schermen van de MacBook Pro’s ook verder dimmen, namelijk tot 1 nit in situaties met weinig licht. Bij de vorige generatie was het minimaal 2 nits. De specificaties voor HDR-beeldmateriaal zijn niet veranderd: daar blijft de helderheid 1600 nits maximaal.

#8 Meer externe schermen aansluiten

Wil je graag een extern scherm aansluiten op je MacBook Pro, dan is er vooral goed nieuws voor kopers van het basismodel met M4-chip. Voorheen kon je op de MacBook Pro M3 maar één extern scherm aansluiten, als de MacBook-klep geopend was. Met een gesloten MacBook kon je twee externe schermen gebruiken.

Dit gaat nu veranderen. Onderstaande punten gelden voor zowel de M4 als de M4 Pro:

Tot twee externe beeldschermen met een resolutie tot 6K bij 60 Hz via Thunderbolt, of één extern beeldscherm met een resolutie tot 6K bij 60 Hz via Thunderbolt en één extern beeldscherm met een resolutie tot 4K bij 144 Hz via HDMI.

Eén extern beeldscherm met ondersteuning voor 8K-resolutie bij 60 Hz of één extern beeldscherm met 4K-resolutie bij 240 Hz via HDMI.

#9 Verbeterde camera met Center Stage en Desk View

De nieuwe MacBook Pro’s zijn voorzien van een vernieuwde 12 megapixel camera met Center Stage en Desk View. Bij de vorige modellen was nog sprake van een 1080p FaceTime HD-camera. De resolutie voor video-opnames is nog steeds 1080p HD, maar je hebt nu meer softwarematige mogelijkheden. Daarnaast gaat de camera beter om met moeilijke lichtomstandigheden.

Center Stage houdt in dat je automatisch in beeld blijft tijdens het videobellen, ook als je heen en weer loopt. Komen er meerdere mensen in beeld, dan past het camerabeeld zich daarop aan. Het werkt ook in apps van derden zoals Zoom. Met Desk View kun je anderen laten meekijken op het scherm, bijvoorbeeld als je met een knutselwerkje of een LEGO-bouwwerk bezig bent. Voorheen had je hiervoor een iPhone nodig. Je vindt beide functies overigens ook op de iMac 2024, die eerder deze week werd onthuld.

MacBook Pro M4 met Center Stage

Als je een pre-order hebt geplaatst en op 8 november de nieuwe MacBook Pro geleverd krijgt, kun je meteen updaten. Er staat namelijk een update van macOS Sequoia 15.1 met buildnummer 24B2083 voor je klaar. Apple heeft deze update alvast klaargezet. Meteen vanuit de doos draaien ze namelijk op macOS Sequoia 15.0 (buildnummer 24A8332) en daarin zitten nog geen Apple Intelligence-functies. Je kunt na het updaten meteen gebruik maken van de nieuwe functies Schrijfhulp, nieuwe Siri-functies, samenvattingen van meldingen, slimme antwoorden en meer. Maar voorlopig alleen in het Engels.

Sta je te popelen om deze MacBook Pro in huis te halen? We hebben de Nederlandse prijzen van de MacBook Pro M4 voor je op een rijtje gezet.