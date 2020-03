Al in 2017 schreven we dat Spotify werkt aan een automodus met stembediening. Bovendien kon je een jaar geleden al lezen over een speciale muziekspeler van Spotify die binnenkort uit zou komen. De afgelopen maanden hebben we van beide geruchten niets meer vernomen, maar nu lijkt het er wel op dat Spotify binnenkort een functie voor handsfree stembediening krijgt.



‘Hey Spotify: app krijgt ingebouwde stembediening’

Ontwikkelaar Jane Manchun Wong keert regelmatig apps binnenstebuiten om op zoek te gaan naar nieuwe verborgen functies. In Spotify heeft zij nu een instelling voor Hey Spotify ontdekt. Met dit commando zou je bijvoorbeeld je muziek kunnen afspelen of een specifieke artiest opvragen. Een nadeel is wel dat de app open moet zijn voordat het commando herkend kan worden, net als bijvoorbeeld met de Google-apps en het OK Google-commando.

Spotify is working on “Hey Spotify” voice activation pic.twitter.com/PqZI01WZre — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 4, 2020

Met dit commando zou je dus handsfree Spotify kunnen bedienen, maar alleen als de app geopend is en je toestel ontgrendeld. Of de functie er ook echt gaat komen, is nog maar de vraag. Het is geen geheim dat Spotify al een tijd experimenteert met Spotify Voice, haar eigen stembesturing.

Sinds eind vorig jaar werkt Spotify al met Siri. Je kan daarmee muziek starten en afspelen door Siri op te roepen. Een nadeel daarvan is wel dat je nadrukkelijk moet zeggen dat je de muziek af wil spelen via Spotify, omdat Siri anders muziek probeert af te spelen via de standaard Muziek-app. Met de ingebouwde stembediening is dat niet nodig, al moet de app dus wel geopend in beeld zijn.