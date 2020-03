Het was een flinke tijd stil rondom de 9292-app, maar nu staat er een compleet nieuwe versie klaar. Versie 2.0 van de app is in een geheel nieuw jasje gestoken, maar heeft ook allerlei nieuwe functies. Zo kun je reizen en locaties toevoegen aan het startscherm.

Veruit de bekendste openbaar vervoer-app is de 9292-app. De app kent een rijke geschiedenis op de iPhone, want al in de begindagen van de App Store was de app erbij om je op weg te helpen in het openbaar vervoer. De afgelopen jaren is het behoorlijk stil geweest, want de laatste update stamt alweer uit oktober 2018. De ontwikkelaars zijn dan ook aan de slag gegaan om de app een flinke opknapbeurt te geven en nu wordt de vernieuwde 9292-app naar gebruikers uitgerold. De belangrijkste vernieuwingen zijn het nieuwe design en de nieuwe opties op het beginscherm. iCulture kon de afgelopen tijd de app alvast uitvoerig proberen.



9292 vernieuwd: nieuw design en meer

Zodra je de app opent, zie je meteen het nieuwe startscherm. Je voert direct de van- en naar-gegevens van je reis in, waarna je direct de reisopties in beeld krijgt. De extra opties die je voorheen direct op het startscherm vond, zoals het aanpassen van de vervoersmiddelen of het kiezen van een starttijd voor je reis, vind je nu op het volgende scherm bij knop Extra opties.

We vinden het wat onhandig dat de extra opties pas na het instellen van de van- en naar-gegevens beschikbaar is. Je selectie van vervoersmiddelen wordt ook niet onthouden. Wel vind je hier nu allerlei extra opties. Zo kun je aangeven dat je extra overstaptijd nodig hebt en kun je instellen dat je minder wil lopen. Nieuw is ook de optie om aan te geven dat je het voor- en natraject wilt fietsen in plaats van lopen.

Het startscherm biedt naast het plannen van je reis nu ook allerlei extra opties. Je recente reisadviezen staan onderaan, maar met de knop rechtsonder kun je het beginscherm personaliseren. Je kan een favoriete locatie toevoegen (zoals je werkadres), maar ook een favoriete halte of een vast traject. Dankzij deze mogelijkheden hoef je niet meer telkens opnieuw een route in te plannen. Het is niet nodig om een account aan te maken om deze reizen op te slaan. Voorheen had je een Mijn 9292-account nodig, maar dat hoeft nu niet meer. De mogelijkheden voor het startscherm zijn behoorlijk uitgebreid en komt goed van pas voor frequente reizigers.

Mogelijkheden om een reis op te slaan in je agenda of een complete reis te delen, vind je via de knop rechtsboven op de detailpagina van een reis. De route van je reis kan je ook bekijken op een kaartje. De 9292-app maakt hier gebruik van Google Maps en niet van Apple Kaarten.

Eerder ging de vernieuwde app op Android al live. Helaas hebben de makers voor de iOS-versie niet gekozen voor een voor iPhone-gebruikers meer logischere indeling met een knoppenbalk onderaan. In plaats daarvan vind je linksboven op de startpagina nog een zijmenu. Hier staan je opgeslagen reizen, wijzigingen bij haltes en vertrektijden bij locaties bij jou in de buurt. De app toont wel reclames en via de instellingen kun je aangeven of deze persoonlijk afgestemd mogen zijn.