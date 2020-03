Bij het zien van de vernieuwde Scrabble GO werden we enthouasiast: een nieuwe officiële Scrabble-game voor de iPhone en iPad? Maar tijdens het spelen zakt de moed je al snel in de schoenen.

Vernieuwde Scrabble GO

Spelletjesconcern Mattel heeft de ontwikkelaars van Studio Scopely de opdracht gegeven om een nieuwe variant van het letterspel Scrabble te maken. Onder de naam Scrabble GO kun je het installeren op je iPhone of iPad. Handig, want zo heb je in de trein geen last van rondslingerende letters. Eerder was er al een Scrabble-game van Electronic Arts, maar die is nu vervangen door deze nieuwe editie. Die blijkt echter weinig handen op elkaar te krijgen. Eén ster!



Het begint meteen al bij het installeren: je moet met Facebook verbinding maken. Doe je dat niet, dan zijn de functies beperkt. En daar blijft het niet bij, want ook tijdens het spelen blijft Scrabbel zeuren om een Facebook-koppeling te maken.

De game ziet er ook veel te druk uit met de vele kleurtjes en flikkerende animaties. Naast Scrabble kun je er ook de minigames Word Drop, Tumbler en Rush mee spelen.

Toch hebben de makers er wel over nagedacht: naast de standaard speelwijze kun je ook nieuwe varianten spelen, ook online of met vrienden. Het gaat echter al snel mis met de in-app aankopen. Terwijl je met het officiële bordspel rond de 30 euro kwijt bent, loopt het bij de digitale variant op tot €109,99. Scrabble GO is op alle punten geoptimaliseerd om je zoveel mogelijk geld uit te laten geven, of tenminste zoveel mogelijk data met Facebook te delen. Leuk is anders.

Om deze nieuwe Scrabble-game te promoten hebben de makers (semi-)celebrities ingeschakeld: David Spade, Rainn Wilson en Mayim Bialik doen mee.

Dit zijn de duo’s die het tegen elkaar opnemen:

Mayim Bialik vs. Melissa Rauch

Jonathan Van Ness vs. Antoni Porowski

Whitney Cummings vs. David Spadev

Alex Morgan vs. Megan Rapinoe

Rainn Wilson vs. Angela Kinsey

Tracee Ellis Ross vs. Yara Shahidi

Via sociale media zullen ze je van de voortgang van hun spelletjes op de hoogte houden.

Toernooien en betaald abonnee worden

Naast de standaard speelwijze kun je ook mee doen aan Arena Tournaments, die wekelijks worden vernieuwd. Hoe hoger je in de ranglijsten komt, hoe meer XP en schatkisten verdient. Ook kun je de exclusieve League Frame verdienen, om op te scheppen tegen anderen.

In de Practice Mode kun je 1-op-1 gaan oefenen tegen de computer, zodat je nieuwe tactieken kunt proberen. En je kunt (tegen betaling) lid worden van de Scrabble Club, om de game zonder reclame te spelen en toegang te krijgen tot exclusieve content en beloningen. Ook kun je dan onbeperkt gebruik maken van de nieuwe Scrabble Scholar.

Voor de echt verslaafden krijg je elke dag een gratis Arena Ticket in je inbox. Uiteraard kun je in deze game ook je contactenlijst uploaden, want ook data is geld waard.

Zoek je een beter alternatief, dan is WordFeud een idee. Die Scrabble-kloon is bovendien in het Nederlands te spelen. Of probeer eens WordCrex, onze eigen favoriet. Verder hebben we een flinke lijst met bordspelletjes voor de iPad die wél leuk zijn, zoals Ticket to Ride.