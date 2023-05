Hermès AirPods-case

Beide accessoires zijn gemaakt van leer en verkrijgbaar in de bekende kleur bruin. Daarnaast kun je kiezen uit twee tinten blauw, groen en roze. In Hermès-termen: Bleu Navy, Bleu Lin, Bambou en Rose Azalée. De binnenkant van de hoesjes is iets donkerder van kleur uitgevoerd en komt overeen met de kleur van de polsband (lanyard). Voor de AirPods-case betaal je €780 terwijl je voor de polsband $335 kwijt bent.



AirPods-lanyard, ook van Hermès

De hoes past ook om de eerste generatie AirPods Pro, aangezien die dezelfde afmetingen hebben. Bij de lanyard is dat anders: alleen de tweede generatie heeft een oogje aan de zijkant, waar je bijvoorbeeld een hanger met kralen aan kunt bevestigen. Hermès heeft zoals gebruikelijk gekozen voor kalfsleer, met een groot rond logo van messing, voorzien van een laagje palladium. Dit is vergelijkbaar met een verguld laagje, maar is zilverkleurig en goedkoper om aan te brengen.

De hoes van kalfsleer omsluit de AirPods helemaal, met een kleine opening voor de Lightning-poort. Mocht Apple later dit jaar overstappen naar een vernieuwd model AirPods-doosje met usb-c, dan zal dit ook nog wel passen. Een uitsnede voor de speakergaatjes ontbreekt echter, maar wellicht is het leer dun genoeg om het geluid door te laten. Volgens de fabrikant is het leer in ieder geval dun genoeg om je AirPods in de hoes draadloos op te laden.

Wat verder nog ontbreekt is een gaatje aan de zijkant, om een polsbandje te bevestigen. Maar daar heeft Hermès iets op gevonden: er zit aan de buitenkant van de case een oogje voor een polsband. Die leren polsband krijg je er zelfs standaar bij. Hij is lang genoeg om ook rond je hals te dragen.

Hermès is het meest bekend van de Apple Watch-horlogebandjes die ze al vanaf het begin maken. Het Franse merk maakt sinds een paar jaar ook AirTag-hangers in verschillende uitvoeringen en kleuren, die beginnen bij prijzen rond de 300 euro. Je vindt deze accessoires in de Hermès-winkels in verschillende wereldsteden.