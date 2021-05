Hermès AirTag-hangers niet meer verkrijgbaar

Alle drie Hermès AirTag-hangers die Apple verkocht in de landen waar ze werden aangeboden, zijn uit de handel gehaald. Ook bij het luxemerk zelf kun je ze tijdelijk niet meer aanschaffen. Dat is opmerkelijk, want ze zijn nog maar kort verkrijgbaar. Het zou te maken kunnen hebben met een kwaliteitsprobleem. Eén gebruiker meldt dat zijn sleutelhanger uit elkaar viel in zijn zak. Apple Support stuurde hem naar een flagship store, maar daar aangekomen bleek er geen vervangende sleutelhanger beschikbaar. De enige twee opties waren geld terug krijgen of opsturen naar Hermès in de hoop dat het gerepareerd kan worden.



Schroefje los

Deze gebruiker vertelt:

Ik haalde de sleutels uit mijn zak en was verbaasd dat ik alleen de Hermès AirTag en het bandje in mijn hand aantrof. Niet echt vertrouwenwekkend. Het leidde een luxeleventje, zonder veel stress of schade. Eerst dacht ik dat het was losgeraakt, maar toen ik beter keek was het metalen deel losgeschroefd en was uiteindelijk losgeraakt.

Of dit ook de reden is waarom ze nu (tijdelijk?) uit de handel zijn gehaald is niet helemaal duidelijk. Wel is het zo dat je van een €299 kostende AirTag-hanger beter zou verwachten. Heb je zelf een dergelijke AirTag-hanger gekocht en merk je dat er kwaliteitsproblemen zijn, dan verdient het aanbeveling om naar Apple te stappen.

Alle drie de houders zijn gemaakt van Barénia of Swift leer en afgewerkt met contrasterende stiksels. Ze waren beschikbaar in het donkerblauw, oranje en lichtbruin. De sleutelhanger sluit met een elegant knoopje en kostte €349. De bagagehanger sluit met een gesp en was beschikbaar voor €449 en de zogenoemde amulet heeft een minder opvallend ontwerp en kostte €299.

In de VS zijn alle modellen weggehaald uit de winkel. In Frankrijk en Duitsland is het goedkoopste model nog wel verkrijgbaar: het gaat hier om de tashanger van €299 zonder schroefjes en drukknopen (in het midden op bovenstaande foto). Deze heeft overigens wel een levertijd van 5-6 weken.

Gelukkig zijn er genoeg AirTag-hangers en accessoires verkrijgbaar. Bekijk onze line-up voor meer opties.