Smartphone als dashcam

Het is al mogelijk om met apps van derden je iPhone als dashcam te gebruiken. Maar Google lijkt van plan om het als standaard functie in Android in te bouwen. Screenshots van de functie in de Personal Safety-app van Google zijn online opgedoken en blijken te zijn gemaakt voor een interne test, die per ongeluk in Google Play belandde.



De app van Google gebruikt gecomprimeerde audio om te zorgen dat de opnames niet te veel ruimte in beslag nemen. Na drie dagen worden de opnames gewist, maar je kunt bepaalde video’s (bijvoorbeeld van een botsing) ook langer bewaren. Ook kun je je scherm uitschakelen of een andere app openen, terwijl de opname loopt. Dit kan bijvoorbeeld Google Maps of Waze zijn. Verder kun je allerlei triggers instellen, bijvoorbeeld beginnen met de opname als je je auto start. Na 24 uur stopt de opname automatisch. Een andere optie is dat er bij de beelden geen audio wordt opgenomen.

Er zijn al genoeg dashcam-apps voor de iPhone, maar het is lastig om een goede te vinden. Sommige kunnen niet goed omgaan met de trillingen van de auto, terwijl andere erg heet worden als ze te lang opnames maken. Het voordeel van een app die door de fabrikant is gemaakt, is dat er beter rekening kan worden gehouden met dit soort omstandigheden. Of Google dit heeft opgelost is moeilijk te achterhalen op basis van wat screenshots, maar het zou mooi zijn als Apple ook een dergelijke app maakt. Je hoeft dan niet meer door het aanbod van externe apps te zoeken naar eentje die wél goed werkt.

Eén verschil met Google is er wel: je oude Android-smartphone kun je misschien wel in de auto laten hangen, maar een iPhone beter niet: die is ook als ouder exemplaar nog best wat waard.