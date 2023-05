De nieuwe Beats Studio Buds+ hebben een prijs die in feite vijftig euro hoger ligt dan hun voorganger: €199,95 betaal je bij Apple, terwijl de eerste generatie Beats Studio Buds ooit voor €149,95 in de verkoop gingen. Het inflatiespook zorgde ervoor dat de prijs later met veertig euro omhoog ging en nu heeft Apple er opnieuw een tientje bij op gestapeld. Toch gaan de reviews van de internationale media niet over de prijsverhoging, maar vooral over het grappige transparante uiterlijk dat doet terugdenken aan de transparante iMacs uit de jaren negentig.



De nieuwe custom chip valt ook in de smaak. Het zorgt voor een betere audiokwaliteit, de nieuwe microfoons leveren verbeterde ruisonderdrukking (ANC) en telefoongesprekken klinken beter. Verder zijn de reviewers enthousiast over de langere batterijduur.

Is er dan helemaal niets negatiefs over deze vernieuwde oortjes? Toch wel. Veel reviewers vinden het teleurstellend dat er geen draadloos opladen mogelijk is. Je hebt altijd een kabel nodig, terwijl veel oortjes tegenwoordig Qi-geschikt zijn. Ook ondersteunen ze niet de dynamische tracking van je hoofd bij gebruik van Spatial Audio. De AirPods Pro 2022 hebben dat wel, maar zijn dan ook een stuk duurder. Vergelijk je ze met de AirPods 3, die op hetzelfde prijsniveau zitten dan krijg je met deze Beats wel een stuk meer waar voor je geld.

Nog wat andere nadelen: ze hebben geen oordetectie, dus als je een oordopje uit je oor haalt blijft de muziek gewoon doorspelen. Gezien de lagere prijs van de Beats Studio Buds+ valt daar wel mee te leven. Zeker als andere winkels straks flink onder de prijs van Apple gaan zitten. Verder verwachten reviewers dat de transparante versie waarschijnlijk het populairst zal zijn.

The Verge: transparant is cool

Volgens The Verge heeft Beats bij deze tweede versie van de Beats Studio Buds veel beter z’n best gedaan. Deze zijn completer en de prijsverhoging is nog wel te behappen. Het geluid klinkt voller en rijker en de ANC werkt beter, al is er nog steeds ruimte voor verbetering. De transparante versie voelt nieuw en ziet er leuk uit. De AirPods Pro zijn beter en de Beats Fit Pro zijn wellicht beter voor in de sportschool, maar juist door hun transparante uiterlijk stelen ze de show. Koop geen zwarte of ivoorkleurige, vindt The Verge. Daar is geen bal aan.

TechCrunch: niet voor audiofielen

TechCrunch vindt de audiokwaliteit best aardig, maar vindt de verbeteringen op dat gebied niet echt indrukwekkend. Ze zijn meer onder de indruk van de batterijduur en noemt dit “de grootste upgrade”. Met 36 uur is het een flinke stap vooruit in vergelijking met het eerdere model (24 uur). Ze gaan ook langer mee dan de Beats Fit Pro (30 uur), die een behoorlijk groot oplaaddoosje hebben. Ook de gebruiksduur van de oortjes zelf (9 uur) is fenomenaal en is lang genoeg om van de ene kant van de VS naar de andere kant te vliegen.

CNET: audio en spraak wél verbeterd

Beats zegt dat 95% van de componenten in deze oortjes zijn vernieuw en verbeterd en ook de akoestische architectuur is aangepast. De speakerdrivers zijn wel hetzelfde gebleven, merkt CNET op. Maar de nieuwe, krachtige chipset en drie nieuwe microfoons maken wel degelijk verschil. Dat alles, samen met de verbeterde plaatsing van de microfoons zorgt ervoor dat ruisonderdrukking beter werkt, maar ook dat je beter verstaanbaar bent tijdens het bellen. CNET is onder de indruk en vindt dat ze vrijwel net zo goed presteren als de AirPods Pro 2022.

Engadget: klachten over transparantiemodus

Engadget is over het algemeen te spreken over de Beats Studio Buds+, maar heeft wel een heel specifieke klacht. De transparantiemodus is niet zo goed als op de AirPods Pro. Er is een duidelijke verbetering ten opzichte van de eerste generatie Studio Buds, maar het kan nog veel beter. Dit komt deels omdat Beats het geluid van je eigen stem niet terugvoert door de oortjes. Terwijl je bij de AirPods Pro en AirPods Max de ervaring hebt dat je helemaal geen oortjes in hebt, is dat bij de Beats niet het geval: je eigen stem klinkt veel meer gedempt en verder weg.

Gizmodo: beter dan de AirPods 3

Gizmodo is ook te spreken over de verbeterde ruisonderdrukking. Het verschil was duidelijk te merken tijdens de test, waarbij de reviewer verschillende opnames van luide omgevingen afspeelde op een speaker. Er drong weinig door en zijn bijna net zo goed als de AirPods Pro 2022 in staat om allerlei geluiden te dempen, vooral bij lagere frequenties. Geluiden van bus- of vliegtuigmotoren zijn op die manier goed buiten te sluiten. Gizmodo vindt deze oortjes bovendien een betere keuze dan de AirPods 3, omdat ze beter aansluiten, een betere ANC, een langere batterijduur en een praktische fysieke knop hebben.

Gear Patrol: ook voor Android

De website Gear Patrol is van mening dat dit de beste oortjes zijn die ooit onder het merk Beats zijn uitgebracht. De nieuwe versie ziet er hetzelfde uit als het origineel, behalve dan die “supercoole” transparante kleur. Intern is er volgens Gear Patrol veel verbeterd en dat is hoorbaar. Ze zijn niet zo goed als de AirPods Pro 2022, maar hebben als pluspunt dat ze ook geschikt zijn voor Android-gebruikers. Ze ondersteunen Google Fair Pair en werken via Bluetooth 5.3.

De geluidskwaliteit is verbeterd, waardoor het geluid minder ‘dun’ klinkt en de bas is natuurlijker en ‘cleaner’. De vervorming is minimaal. Er is wel duidelijk verschil te horen in vergelijking met de eerste generatie.

Je koopt de nieuwe Beats Studio Buds+ bij Apple voor €199,95 of je kunt wachten tot ze ook bij andere winkels in de schappen liggen. Bij Apple krijg je ook niet meteen geleverd; de website meldt dat ze “binnenkort” beschikbaar komen.