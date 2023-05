Google-accounts met passkeys

Apple heeft passkeys al in iOS 16 en macOS Ventura ingevoerd en de Chrome-browser voor Mac kreeg afgelopen december Passkey-ondersteuning. Nu is Google er klaar voor om het ook op grote schaal voor Google-accounts in te voeren. De overstap zal wel even gaan duren en in de tussentijd zullen traditionele wachtwoorden en tweestapsverificatie blijven werken voor je Google-account.



Zo maak je een Google Passkey

De Passkeys-functie werkt voor voorlopig alleen nog voor privéaccounts; Google Workspace-administrators krijgen binnenkort de mogelijkheid om deze optie in te schakelen voor eindgebruikers.

Om een Passkey voor je Google-account te maken doe je het volgende:

Log in bij je Google-account. Je krijgt nu de optie om een toegangssleutel te maken. Klik op Doorgaan en kies je apparaat.

Passkeys, oftewel Toegangssleutels, zijn een standaard ontwikkeld door de FIDO Alliance en het World Wide Web Consortium. De passkeys die je met Google maakt werken ook op Apple-devices en op andere apparaten die het ondersteunen. Ook Microsoft doet mee. Google kondigde vorig jaar al aan dat ze ermee bezig zouden gaan en nu is het zover. Ze zijn een veiliger alternatief voor wachtwoorden en eenmalige sms-codes en zijn beter beschermd tegen online aanvallen zoals phishing. Google heeft een passend moment gekozen voor de introductie: net voordat het World Password Day (4 mei) is.