Met Abra Desktop testen ontwikkelaars hun eigen apps op toegankelijkheid

Voor zowat iedere toepassing is wel een app beschikbaar in de App Store. Maar lang niet al die apps zijn door iedereen te gebruiken. Dat komt mede doordat niet alle apps gemaakt zijn met toegankelijkheid in het achterhoofd. De ontwikkelaars van het Nederlandse Abra denken hier een oplossing voor te hebben.

Abra Desktop vindt issues met toegankelijkheid én komt met een oplossing

De nieuwe app Abra Desktop bevindt zich nog in de betafase. Voor gebruikers werkt de app vrij eenvoudig: selecteer de software waarvoor de app is gemaakt, kies de app en laat de app zijn werk doen. Je hebt geen toegang tot de broncode nodig. In het Abra Dashboard vind je vervolgens alle issues met toegankelijkheid.

Abra Desktop doet er normaliter minder dan 5 secondes over om één scherm te controleren. Als er problemen worden gedetecteerd, zal de Abra Academy je verder helpen. Is er bijvoorbeeld een issue met dynamische tekstformaten? Dan kun je voor Android, iOS, React Native en andere codesoorten bekijken hoe je het oplost. Abra kan ook issues met kleurcontrast, missende variabelen en ontbrekende horizontale weergaves spotten.

Abra Desktop is deel van een groter geheel

De nieuwe Abra Desktop-app is niet het eerste product van Abra. Zo is er al het Abra Dashboard om voortgang bij te houden en kun je ook al bij de Abra Academy terecht voor oplossingen. Dit kwartaal moet het ook mogelijk zijn om het testen van apps uit te besteden aan Abra, maar dat duurt natuurlijk langer dan wanneer je het zelf doet met Abra Desktop.

Voor meer informatie over Abra Desktop verwijzen we je graag door naar de website van de ontwikkelaar. Meer weten over toegankelijkheid en Apple? Check dan ons aparte artikel.