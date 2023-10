Google kondigt ‘Assistent met Bard’ aan voor iOS

Google Assistent met Bard

Google zegt dat het Bard’s slimme functies combineert met de persoonlijke hulp die je van de Assistent krijgt. De Bard Extensions hebben toegang tot Google-diensten zoals Gmail, Google Drive en Docs om vragen te beantwoorden. Je kunt bijvoorbeeld vragen welke belangrijke e-mails je deze week hebt gemist en je krijgt een samenvatting met linkje naar het volledige bericht. Is er een feestje gepland, dan achterhaalt de assistenet het adres en zorgt dat je er naartoe kunt navigeren met Google Maps.



De Assistent met Bard kan ook taken uit handen nemen, bijvoorbeeld het verzinnen van een leuke tekst bij een foto die je op sociale media wil posten. Bard weet wat er op de afbeelding te zien is en verzint een pakkende tekst, die aansluit op de context. Google zegt dat het een nieuwe manier van interactie wordt op je telefoon. Maar zoals wel vaker bij Google is het momenteel nog een vroeg experiment en moet het eerst nog getest worden. Er komt binnenkort een beta waaraan je kunt meedoen. In de maanden daarna volgen versies voor Android en iOS . Zodra er meer bekend is over de beta en hoe je je kunt aanmelden, zullen we dat laten weten.

Persoonlijke assistent graaft in Gmail en Docs

De nieuwe naam van de Google Assistent wordt ‘Assistent met Bard’ omdat het nu nauw samenwerkt met Bard om meer gepersonaliseerde diensten te leveren. Het plannen van een reis, het maken van een boodschappenlijstje of het zoeken van details die verstopt zitten in je inbox zijn voorbeelden waarmee de vernieuwde Assistent je kan helpen. Apple blijft ondertussen wat achter, maar intern zou wel gewerkt worden aan een slimmere versie van Siri met gebruik van generatieve AI.

Bard kan sinds september verbinding maken met allerlei Google-diensten, dankzij de Bard Extensions. Het gaat om Gmail, Docs, Drive, Google Maps, YouTube, Google Flights en dergelijke. Wil je bijvoorbeeld een tripje plannen naar de Grand Canyon, waarbij je normaal gesproken meerdere apps en tabbladen zou moeten openen, dan kan Bard voor jou de meest geschikte datum uit Gmail-halen, vlucht- en hotelinformatie ophalen en een Google Maps-route naar de luchthaven plannen. Ook kun je YouTube-video’s van de bestemming bekijken voor wat voorpret.