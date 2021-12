iCulture Vandaag: dit was donderdag 2 december 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 2 december 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

December is de tijd van lijstjes en dat is te merken: allerlei bedrijven komen nu al met hun jaarlijstjes. Zo hebben we de meestgebruikte emoji van 2021 en de populairste apps van 2021 in Nederland. Apple reikte ook de App Store Awards 2021 uit aan de beste apps en games van afgelopen jaar. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Zo kun je de DNS-server op je iPhone wijzigen bij verbindingsproblemen.

We leggen ook uit hoe je gebruikers kunt negeren op Twitter. Maar ook bepaalde woorden en hashtags.

Accessoires en devices

Apps

Zo kun je Dropbox opruimen, zodat je meer opslagruimte overhoudt.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

YouTube (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 12.0+) - Voor YouTube Premium-gebruikers zijn er nu ‘Listening controls’ voor het luisteren van muziek.

+ , iOS 12.0+) - Voor YouTube Premium-gebruikers zijn er nu ‘Listening controls’ voor het luisteren van muziek. Twitch (gratis, iPhone/ TV + IAP , iOS 12.4+) - Nu met SharePlay.