Indie App Santa 2021 adventskalender

Het idee van een adventskalender is simpel: tussen 1 en 24 december mag je elke dag een ander vakje openen. Heb je geen adventskalender van je geliefde gekregen of er zelf geen gekocht, dan is dit een mooi alternatief. Elke 24 uur is er een andere app te downloaden, gratis of met een flinke korting. De actie bestaat al een paar jaar en helpt kleine, zelfstandige ontwikkelaars aan wat extra publiciteit. Je kunt op drie manieren kijken wat het nieuwste cadeautje is: via de website IndieAppSanta.com, de speciale app Indie App Santa of door @IndieAppSanta op Twitter te volgen.



Vandaag gratis: Blackbox

Op 1 december geeft Blackbox de aftrap. Dit is een bijzonder spel, dat al eens een Apple Design Award won en normaalgesproken €4,99 kost. Mooi meegenomen dus. De ontwikkelaar van Blackbox is Ryan McLeod, die de game actief blijft doorontwikkelen en steeds bezig is met het bedenken van nieuwe uitdagingen. De slogan van Blackbox is dat frustratie opnieuw wordt gedefinieerd. Denk je dat je slim bent? Bewijs het maar.

In de App Store beschrijft de maker de game als volgt:

Dus jij denkt dat je het ding dat je in je handen hebt begrijpt? Dacht het niet! Stop met tikken. Stop met slepen. Beter nog, stop helemaal met het aanraken van het scherm. Om de puzzels van Blackbox te kraken heb je rust en eenzaamheid nodig, moet je bergen beklimmen, vrienden om hulp vragen, één geheel met de kosmos worden en buiten de kaders denken.

Je krijgt minimale visuele hints om de puzzels op te lossen. Daarbij is het de bedoeling dat je het geluid inschakelt, omdat dit voor een extra laag belevenis zorgt. Er zitten easter eggs in, je moet om een hoekje denken en de gebruikelijke manier van je smartphone gebruiken achter je laten. Het redactieteam van Apple schreef er in de App Store dit artikel over. Leuk om eens te proberen en momenteel helemaal gratis. Latere adventscadeautjes van Indie App Santa kunnen wel deels betaald zijn, maar dan krijg je een flinke korting.

Let op dat dit soort acties altijd tijdelijk zijn. Lees je dit artikel pas op 2 december, dan is er weer een andere app in de adventskalender te vinden.