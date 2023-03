Apple Music-gebruikers laten op Reddit weten dat ze afspeellijsten te zien krijgen die ze niet kennen. Ook zijn de afspeellijsten soms samengevoegd met bestaande lijsten of ontbreken ze. Sommige mensen zien afspeellijsten met emoji in de naam of vreemde namen zoals GaBeLoZ, waardoor ze denken dat ze zijn gehackt. Die kans is echter heel klein. De oorzaak ligt waarschijnlijk aan de serverkant. Bij sommige mensen helpt het om iCloud voor de Muziek-app uit te schakelen (via de Instellingen > Apple ID > iCloud > Toon alles > Muziek).



Het is onduidelijk hoeveel mensen nu zijn getroffen, maar het gaat om heel wat mensen, afgaande op het aantal meldingen op Reddit. Mocht je toch bezorgd zijn dat je afspeellijsten door elkaar gegooid worden, dan kun je een kopie van je Apple Music -afspeellijst opslaan in de Muziek-app op de Mac via Archief > Bibliotheek > Exporteer afspeellijst.

Het gebeurt alleen in de Muziek-app op de iPhone en niet op de Mac. Het zou volgens sommigen al sinds half februari het geval zijn, wat de indruk wekt dat het iets te maken heeft met iOS 16.3.1. Hierin waren bugfixes voor iCloud toegevoegd, maar er kunnen ook weer nieuwe bugs door zijn ontstaan. Contact met Apple heeft nog niets opgeleverd. Vorig jaar dook er ook een iCloud-bug op, waarbij foto’s en video’s van vreemden in de iCloud-fotobibliotheek te zien waren.