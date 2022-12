Het is december en dat betekent dat de adventskalenders weer tevoorschijn gehaald mogen worden. Ook digitaal. Met Indie App Santa kun je 24 dagen lang een app of game downloaden. Soms gratis, soms met flinke korting.

Indie App Santa 2022 adventskalender

Het idee van een adventskalender is simpel: tussen 1 en 24 december mag je elke dag een ander vakje openen. Heb je geen adventskalender van je geliefde gekregen of er zelf geen gekocht, dan is dit een mooi digitaal alternatief. Elke dag vind je een andere app om te downloaden: gratis of met flinke korting. De actie bestaat al een paar jaar en helpt kleine, zelfstandige ontwikkelaars aan wat extra publiciteit. Dit jaar zullen er maar liefst 40 deals in de adventkalender te vinden zijn, in nog meer categorieën. Het event bestaat sinds 2020.



Initiatiefnemer François Boulais wil vooraf niet vertellen welke apps meedoen, maar er zit in ieder geval één winnaar van een Apple Design Award bij. Ook gaat het in de helft van de gevallen om gratis downloads. De andere helft heeft betrekking of afgeprijsde apps. Voor ontwikkelaars is het een mooie kans om extra aandacht te krijgen, zonder dat ze geld uit hoeven te geven aan zoekadvertenties in de App Store , waar uiteindelijk alleen Apple van profiteert. Met Indie App Santa profiteer je rechtstreeks als gebruiker. Overigens is het wel zo aardig als je een positieve review achterlaat voor de apps die je dankzij deze actie hebt ontdekt.

Je kunt op drie manieren kijken wat het nieuwste cadeautje is: via de website IndieAppSanta.com, de speciale app Indie App Santa of door @IndieAppSanta op Twitter te volgen. Maar je kunt ook even op iCulture kijken!

Let op dat dit soort kortingsacties altijd tijdelijk zijn. Lees je dit artikel een dag later, dan is er weer een andere app in de adventskalender te vinden.

Het cadeautje van vandaag: Tasks

Voor de app van vandaag zul je wel even de portemonnee moeten trekken. Tasks is een uitgebreide todo-lijst en planner met iCloud-synchronisatie, tags, bijlagen en nog veel meer.

Tasks Plus t.w.v. €59,99 is nu af te sluiten voor €21,49 en ook de Lifetime in-app aankoop is in prijs verlaag. Dus vergeet na het installeren niet de in-app aankoop te doen!

Deze apps waren tot nu toe gratis of afgeprijsd: