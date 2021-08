In de standaard Facebook-app zullen spraak- en videogesprekken weer terugkeren. Het gebruik van de Messenger-app is dan niet meer nodig.

Terug naar één Facebook-app?

Eerder was het al mogelijk om vanuit de Facebook-app berichten te sturen naar andere gebruikers. In 2014 werden die functies echter afgesplitst naar een aparte Messenger-app. Mark Zuckerberg gaf destijds als uitleg, dat een losse Messenger-app nodig was om chatten sneller te laten verlopen. Al je vrienden zouden de app moeten installeren, zodat iedereen een snelle app heeft. De chatfuncties zouden in de gewone Facebook-app onnodig in de weg zitten en de app traag maken. Het gebruik van de Messenger-app groeide daardoor gestaag, maar zo groot als Instagram en WhatsApp (ook eigendom van Facebook) is het nooit geworden. Nu draait Facebook die beslissing weer gedeeltelijk terug.



Voor chatten met tekst zul je nog wel de aparte Messenger-app moeten installeren, maar voor spraak en video kun je in de toekomst weer gewoon terecht in de Facebook-app. De nieuwe functies worden momenteel al uitgerold naar beperkt aantal gebruikers “ in meerdere landen , waaronder de VS”. Het bedrijf doet wel vaker A/B-tests , waarbij de app er voor de ene groep gebruikers heel anders uitziet dan voor een andere groep.

Versleutelde gesprekken

Ook bij de Messenger-app zelf gaat er iets veranderen: Facebook heeft end-to-end versleuteling aangekondigd voor audio- en videogesprekken in messenger. Daarnaast heeft de app ondersteuning voor QR-codes en betaallinkjes gekregen.

In 2019 ontdekte onderzoekster Jane Manchun Wong al dat Facebook van plan is om meer functies samen te brengen in één enkele app, zoals het ooit was. Dit bleek uit logo’s van Messenger in de Facebook-app en een chatoptie met basis berichtenfuncties. Daarmee kon je niet veel doen. Reageren op tekstberichten, oproepen plaatsen of afbeeldingen versturen was bijvoorbeeld niet mogelijk.

‘Er komt nog meer aan’

Facebook heeft niet aangegeven of er nog meer Messenger-functies terugkomen in de gewone Facebook-app, maar de productmanager van Messenger heeft Bloomberg wel verteld “dat je hier in de loop van de tijd meer van zult gaan zien”. Wil je de volledige chatervaring, dan raadt Facebook aan om voorlopig nog gewoon de Messenger-app te blijven gebruiken. Ondertussen heeft Facebook ook het plan opgevat om chatten met tekst samen te brengen in één gezamenlijke inbox voor Facebook, Instagram, WhatsApp en Oculus.