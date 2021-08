iCulture Vandaag: dit was maandag 23 augustus 2021

Het is nog steeds zomer en dat is te merken aan het nieuws uit de techwereld. Het is een stilte voor de storm, voordat in september het grote Apple-geweld weer losbarst. Maar toch hebben we vandaag weer een aantal interessante artikelen voor je klaar staan. Zo viert Tim Cook deze week 10 jaar als Apple CEO en blikken we terug op zijn prestaties en flops. Verder vandaag: lees je onze actuele verwachtingen van de MacBook Pro 2021 en vergelijken we de eSIM bij verschillende providers. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Marktplaats - koop en verkoop (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Nieuw: foto’s bewerken tijdens het maken van een advertentie. Dat is wel zo makkelijk.