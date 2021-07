De foto verscheen op het Chinese sociale netwerk Weibo en toont een iPhone 12 Pro Max in een hoesje voor de iPhone 13 Pro Max. Op die manier is goed het verschil te zien tussen de cameramodules. Er circuleren al dummy-modellen van de iPhone 13-serie en die geven meestal een goede indruk hoe het uiteindelijke design eruit gaat zien.



De cameramodules zijn bij de twee goedkoopste modellen iets verplaatst. Bij de Pro-modellen verwachten we een dikkere camerabult die bovendien een groter oppervlak in beslag neemt. Deze foto van een hoesje bevestigt het nog maar eens, maar het is uiteraard geen 100% bewijs. Als Apple in september de nieuwste iPhones van 2021 aankondigt weten we het zeker. Hoesjesmakers baseren hun eerste productieronde vaak op gelekte info en geruchten, om snel te kunnen leveren zodra de toestellen worden aangekondigd.

Bekijk ook Gerucht: 'iPhone 13 krijgt nog grotere camerabult en wordt dikker' De iPhone 13 zou wel eens dikker kunnen worden en heeft meer ruimte nodig voor de camera's. De bult achterop wordt nog groter, zo blijkt uit gelekte productieschema's.

Uit schema’s die eerder werden ontdekt blijkt dat de aanstaande iPhones ook iets dikker worden. Dat de cameramodule groter wordt zou te maken hebben met de toevoeging van sensor-shift stabilisatie op alle modellen en een verbeterde ultragroothoeklens op de Pro-modellen.

Lees alles over de iPhone 13 camera en wat we kunnen verwachten op het gebied van fotografie op de aanstaande modellen.