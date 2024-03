Microsoft Teams wordt één app voor werk en privé

Gebruik je graag in je vrije tijd Microsoft Teams en heb je de app ook voor je werk nodig, dan is er goed nieuws: er komt één universele app aan waarmee je gemakkelijk kunt schakelen tussen persoonlijke en zakelijke accounts.

Microsoft gaat één versie van Microsoft Teams maken, waarmee je gemakkelijk kunt schakelen tussen accounts. De app wordt momenteel getest en wordt in april uitgerold naar zakelijke gebruikers. Nieuw is de accountswitcher die je kunt bereiken via je profiel. De nieuwe app is ontstaan vanuit feedback van gebruikers. Zij wilden graag één Teams-app hebben waarmee je gemakkelijk toegang hebt tot persoonlijke en werkaccounts, aldus Microsoft in een blogposting. In een toekomstige updates kun je het account selecteren waarmee je wilt deelnemen aan een vergadering. Je kunt zelfs meedoen zonder je aan te melden.

Gratis Microsoft Teams-app verdwijnt

De gebruikerservaring voor mensen die twee of meer Teams-accounts hadden was tot nu toe wat verwarrend. De ene functie werkte alleen voor persoonlijke accounts, terwijl de andere alleen voor zakelijke gebruikers was bedoeld. Ook het feit dat je steeds twee aparte Teams-apps moest downloaden en installeren, was niet optimaal. Het gebeurde vaak dat mensen de verkeerde apps opstartten. Het plan is nu om de gratis Microsoft Teams-app voor persoonlijke accounts te verwijderen, zodat iedereen genoeg heeft aan één app die simpelweg Microsoft Teams heet.

Er is nog meer verbeterd in de Teams-app. Zo kun je zien van welk team een melding afkomstig is. De persoonlijke meldingen tonen meer details, zodat je weet welke actie je moet ondernemen.

Al deze vernieuwingen maken deel uit van Windows 11 versie 24H2, die later dit jaar beschikbaar komt. Dat wekt de indruk dat het feestje alleen geldt voor pc-gebruikers, maar dat is niet het geval: op de roadmap van Microsoft 365 is te lezen dat het ook voor Mac-gebruikers geldt.