Facebook Messenger krijgt Face ID en Touch ID

Facebook probeert wel meer dingen uit, maar hier is de kans vrij groot dat het ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. WhatsApp heeft het namelijk al: toegang krijgen tot de app door je vinger of gezicht te scannen. Je kunt zelf aangeven of er altijd gescand moet worden, of alleen na een bepaalde tijd. Hierbij kun je kiezen tussen 1 minuut of 1 uur. De functie werkt niet bij losse gesprekken, maar alleen op hoofdniveau, om toegang te krijgen tot de hele app. Bespreek je vaak gevoelige dingen in de app, dan kun je de beveiliging met Touch ID of Face ID inschakelen zodra het beschikbaar komt. Nu wordt het nog getest bij een kleine groep gebruikers.



Mocht het bevallen, dan wil Facebook het naar een grotere groep gebruikers uitrollen. Heb je het nog niet, dan zit er niets anders op dan afwachten. In een reactie vertelde Facebook dat het invoeren van dit soort beveiligingen onderdeel is van een groter plan om de privacy van gebruikers te verbeteren. In dit geval is de privacymaatregel vooral gericht op huisgenoten en vrienden, want het beschermen van de Facebook Messenger-app op je toestel beschermt de inhoud niet tegen de activiteiten van Facebook zelf.

Gesprekken in Facebook Messenger zijn standaard niet end-to-end versleuteld. Volgens het bedrijf gaat het jaren kosten om dat voor elkaar te krijgen.

Versleuteling per gesprek

In 2016 kreeg Facebook Messenger al end-to-end-encryptie voor losse gesprekken, maar dit is op opt-in basis. Gebruikers moeten per gesprek aangeven dat ze het willen versleutelen, waarna een nieuwe en versleutelde conversatie in de lijst verschijnt. Die staat los van eerdere conversaties met dezelfde persoon, die onversleuteld blijven. Bij WhatsApp is versleuteling wél standaard ingeschakeld voor alle gesprekken.

In Facebook Messenger moet je echte naar de opties van een gesprek bladeren en daar de optie ‘secret conversation’ inschakelen. Dergelijke gesprekken zijn niet terug te vinden in de desktopversie van Messenger. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom Facebook het niet voor alle gesprekken inschakelt. Verder kunnen berichten zichzelf vernietigen na bepaalde tijd. Je kunt dit instellen op een tijdsduur tussen 5 seconden en 24 uur. De chats worden net als in WhatsApp versleuteld met het Signal-protocol van Open Whisper System.

