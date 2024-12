Inloggen in de DigiD-app is nu eindelijk iets makkelijker. De DigiD-app heeft namelijk ondersteuning voor Face ID en Touch ID gekregen. Daardoor hoef je niet telkens de pincode in te voeren.

DigiD is het bekende overheidssysteem waarmee je veilig kunt inloggen bij overheidsdiensten, maar ook bijvoorbeeld voor je zorgverzekering. Steeds vaker is daarbij inloggen met de DigiD-app de standaard. Voor sommige overheidsapps, zoals de Berichtenbox, is het zelfs verplicht om ook de DigiD-app op je toestel te hebben staan. De DigiD-app heeft zijn eigen 5-cijferige pincode, die je telkens opnieuw moet invoeren als je ergens in moet loggen. Nogal achterhaald, zeker in een tijd waarin je in nagenoeg elke app met een cijfercode gewoon kan inloggen met je vingerafdruk of gezichtsherkenning. Logius, het bedrijf achter DigiD, laat weten dat de DigiD-app ook eindelijk biometrische verificatie via Face ID en Touch ID krijgt.

Update 16 september 2024: De update van de DigiD-app die Face ID- en Touch ID-ondersteuning biedt, is vanaf nu voor iedereen beschikbaar. Zodra je de app voor de eerste keer opstart nadat je de update geïnstalleerd hebt, krijg je vanzelf de vraag om het in te schakelen. Je kan de instelling later nog wijzigen via de instellingen binnen de DigiD-app.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 29 augustus 2024

DigiD-app krijgt Face ID en Touch ID

Vanaf 16 september 2024 kun je met de nieuwste versie van de DigiD-app Face ID en Touch ID instellen, ter vervanging van de 5-cijferige pincode van de DigiD-app. Dit gaat gepaard met versie 6.13 van DigiD zelf, waarin een wijziging zit voor accountbeheer na overlijden. Het lijkt niet verplicht om Face ID of Touch ID te gebruiken als je dat niet wil, zodat je nog altijd kan terugvallen op de pincode.

Inloggen met DigiD op een website op je computer vereist momenteel maar liefst negen (!) stappen: van klikken op de knop Inloggen met DigiD op de website tot het invoeren van de pincode, het scannen van de QR-code en het bevestigen van het inloggen bij de organisatie. Hoewel het aantal stappen voor het inloggen dankzij ondersteuning voor Face ID en Touch ID niet minder wordt, maakt dit het inloggen wel een stukje sneller en zorgt het hopelijk voor minder frustratie.