De 12-inch MacBook is de eerste Mac die voorzien is van ARM-processor, zegt een bekende geruchtenlekker. Dat zou een logische keuze zijn, omdat deze MacBook een aparte plaats inneemt in het assortiment van Apple.

‘Eerste Apple ARM-processor komt in 12-inch MacBook’

We suggereerden het al in onze uitleg over ARM-processoren en nu heeft ook geruchtenlekker Fudge zich daarbij aangesloten. Apple gaat mogelijk de 12-inch MacBook opnieuw uitbrengen en dit zou dan de eerste Mac zijn met ARM-processor, die in eigen huis is ontwikkeld. Het zou gaan om een A14X-chip en vlindertoetsenbord. Apple zou intern nog steeds bezig zijn om het weinig geliefde vlindertoetsenbord zodanig te verbeteren, dat het opnieuw in MacBooks gebruikt kan worden.



In een uitgebreide verhandeling op Reddit legt geruchtelekker Fudge uit hoe de overstap naar ARM eruit gaat zien. De voorbereidingen daarvoor begonnen al in 2015 met de introductie van de T1-chip. Later volgde de T2-chip die in huidige MacBooks zit. Het gaat hier om chips die beide zijn ontworpen door Apple zelf. Een volgende fase, van ongeveer 2020 tot 2023 is het moment waarop de eerste MacBooks met ARM-processor op de markt komen.

De eerste Mac die hiervan is voorzien is de 12-inch MacBook, denkt Fudge. Apple gaat dit model weer op de markt brengen, nadat het in de zomer van 2019 uit het assortiment werd geschrapt. De 12-inch MacBook had altijd een speciale plaats in het assortiment. Het was een typisch product van Jony Ive: zo licht en plat mogelijk, maar niet noodzakelijk de meest krachtige. In het begin was het nog een aantrekkelijke optie voor mensen die hun MacBook voor alledaagse taken gebruiken, maar gaandeweg was de prijs/kwaliteitverhouding zoek: je kon met de MacBook Air een veel nieuwere en snellere laptop kopen voor een gunstiger prijs.

Voor de introductie van de eerste ARM-processor zou de 12-inch MacBook echter ideaal zijn. Het gaat om een relatief kleine groep mensen die dit model koopt. Bovendien zijn het mensen die vooral doorsnee software gebruiken, zoals de browser, een mailprogramma, notities en herinneringen. Dit zijn allemaal apps die Apple zelf in de hand heeft en tijdig kan aanpassen voor de ARM-processor. Zou Apple meteen ARM-processoren in de MacBook Pro inbouwen, dan lopen te veel professionals vast met software van derden die nog niet is aangepast, zoals Photoshop.

Het gaat volgens de geruchten om een A14X-chip met 8 tot 12 kernen, speciaal ontworpen voor de Mac. De A14X is krachtig genoeg voor dit apparaat. Mogelijk wordt het ook de eerste Mac met ingebouwde 5G-connectiviteit. Dat Apple voor het vlindertoetsenbord wil kiezen is opmerkelijk, maar het stelt het bedrijf wel in staat om een zo dun mogelijk design te maken – een van de belangrijkste eigenschappen van deze MacBook. Wel moeten we mogelijk nog tot 2021 wachten om deze MacBook te zien. Tijdens WWDC 2020 doet Apple naar verwachting de eerste aankondigingen, zodat ontwikkelaars zich erop kunnen voorbereiden.