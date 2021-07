Facebook heeft een eigen gamedienst, maar een aparte iOS-app zullen we niet zo snel zien. Vanaf nu zijn de games speelbaar via de browser op je iPhone en iPad.

Facebook-games in Safari

De App Store-regels maken het onmogelijk om cloud gaming-diensten in de App Store aan te bieden en tegen dat probleem loopt Facebook nu ook aan. Het bedrijf had graag een eigen app uitgebracht, maar is nu aangewezen op een (progressive) web-app, die je hier kunt vinden. Vanaf deze week kun je de spelletjes spelen. Eerder liep Microsoft ook al tegen hetzelfde probleem aan: Apple’s App Store-richtlijnen staan dergelijke apps niet toe, tenzij elke game apart voor een review wordt ingediend. Dat is onhaalbaar.



Facebook’s vice-president voor gaming, Vivek Sharma, zegt daarom dat hij tot dezelfde conclusie is gekomen als de bedrijven die hem voorgingen: cloudgames naar iOS brengen lukt alleen via een webapp. Sharma greep ook de gelegenheid aan om kritiek op Apple te uiten, omdat de richtlijnen “het idee van cloudgaming helemaal teniet doen”. Apple’s obstakels zorgen ervoor dat mensen geen leuke games kunnen ontdekken, niet cross-platform kunnen spelen en ook geen directe toegang hebben tot games van hoge kwaliteit via een native app.

Overigens zijn veel Facebook-games, zoals Angry Birds en Asphalt, ook gewoon als losse iOS-apps verkrijgbaar. Dus daar heb je Facebook niet voor nodig.

Soortgelijk verhaal bij Microsoft

Microsoft heeft Xbox Cloud-gaming in juni beschikbaar gemaakt via Safari. Dat heeft als nadeel dat de webapps beperkt zijn in functionaliteit, geen notificaties naar gebruikers kunnen sturen en moeilijker te vinden zijn. Ook kan er minder goed rekening worden gehouden met de specifieke hardware die je hebt.