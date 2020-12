Microsoft heeft bekendgemaakt dat de Xbox cloudgamingdienst naar iPhone en iPad komt via de Xbox Game Pass Ultimate. Je speelt niet via een app, maar via de browser.

Het zag er lange tijd somber uit voor gamestreamingdiensten op iPhone en iPad. Vanwege de beperkingen van de App Store-regels kunnen ontwikkelaars hun gamestreamingdiensten niet zomaar op iPhone en iPad uitbrengen. Microsoft testte eerder dit jaar wel de xCloud gamestreaming voor iOS, maar stopte daarmee omdat het vanwege de beperkingen onmogelijk gemaakt werd om de dienst in die vorm uit te brengen. Vandaag kondigt Microsoft alsnog de komst van de Xbox-clouddienst voor iOS aan, als onderdeel van de Xbox Game Pass Ultimate.



Release Xbox cloudgaming voor iOS in voorjaar 2021

Bij de aankondiging laat Microsoft alleen weten dat de dienst met de Xbox Game Pass Ultimate naar Windows-pc’s en iOS-devices komt. Dat betekent dat je de games binnen het cloudaanbod van Xbox dan kan streamen op je iPhone en iPad. Voor nu staat het gepland voor de lente van 2021.

Microsoft gaat geen losse app uitbrengen, vanwege de nog altijd geldende beperkingen van de App Store. In plaats daarvan kun je games spelen via de browser, in dit geval Safari. Het leek er al eerder op dat Microsoft werkte aan een webversie van de xCloud gamestreamingdienst en nu is dit dus definitief. Het gaat vooralsnog wel om een beta. Andere details zijn nog niet bekend.

Ook andere diensten hadden last van de strenge regels van Apple. Google Stadia werkt nog niet officieel op de iPhone en iPad, maar Google belooft wel met een webversie te komen. De keuzes voor de webversie zijn ontstaan na alle ophef over gamestreamingdiensten. Apple reageerde door de regels voor gamestreamingdiensten aan te passen, maar dat was niet genoeg. Volgens die regels zou elke game een afzonderlijke pagina in de App Store moeten hebben en ook apart beoordeeld moeten worden door Apple, iets wat ondoenlijk is voor dergelijke gamestreamingdiensten. Een videostreamingdienst hoeft dat immers ook niet.

Sinds kort kun je overigens wel Xbox-games vanaf de console streamen naar je iPhone of iPad, maar daar heb je dus wel een Xbox-spelcomputer voor nodig. Dit werkt ook als je buitenshuis wil spelen, dus je bent niet gebonden aan je eigen wifinetwerk.