iCulture Vandaag: dit was vrijdag 23 juli 2021

Er is veel te doen over de MagSafe Battery Pack van Apple. Dat hij (te?) duur is, is voor iedereen wel duidelijk. Maar laadt ‘ie ook snel? Wij hebben het voor je getest in vergelijking met andere MagSafe-powerbanks en in vergelijking met een 5 Watt-stroomadapter via de kabel. Erg veel verschil is er niet, al eindigde de 5 Watt-oplader wel als nummer 1. Verder kijken we naar een teardown van de MagSafe Battery Pack en zijn er weer de nodige geruchten over mini-LED en AirPods. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



