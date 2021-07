We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Ted Lasso (S02)

Het kan je niet ontgaan zijn: Ted Lasso is terug. De frontpage van Apple.com is zelfs helemaal in beslag genomen door de nieuwe serie, die al verschillende prijzen won, waaronder een Golden Globe. Jason Sudeikis keert terug als voetbalcoach Ted Lasso. Om nog even het geheugen op te frissen: de onervaren Ted Lasso wordt ingehuurd door de rijke Britse manager, die hoopt dat ze de voetbalclub van haar ex-man kan ruïneren. Ted weet zich met zijn positieve instellingen echter overal doorheen te slaan.

Vanaf 23 juli is er wekelijks een nieuwe aflevering.

Bekijken: Ted Lasso

Playing with Sharks

Te zien bij: Disney+

Documentaire over de carrière van Valerie May Taylor, een vrouw die in de jaren vijftig haar passie voor diepzeeduiken ontdekte. Daarna werd ze beroemd door haar werk met haaien.

Stuntman

Te zien bij: Disney+

Documentaire over de carrière van Eddie Braun. Hij raakte als kind in de jaren zeventig onder de indruk van Evil Knievel en besloot zelf stuntman te worden. Geproduceerd door Dwayne Johnson.

The Movies That Made Us (S02)

Te zien bij: Netflix

Vier nieuwe afleveringen met terugblikken op invloedrijke films. Deze documentaireserie draait dit seizoen om: Jurassic Park, Back to the Future, Pretty Woman en Forrest Gump.

Masters of the Universe: Revelation

Te zien bij: Netflix

Animatieserie, gebaseerd op de eerdere tekenfilms rondom He-Man, bedacht door Kevin Smith. Met Mark Hamill (bekend van Star Wars) als de stem van slechterik Skeletor.

Too Hot To Handle: Brazil

Te zien bij: Netflix

Supersexy, jonge Brazilianen ontmoeten elkaar in een droomresort aan het strand. Ze kunnen 500.000 real winnen, maar dan moeten ze wel van elkaar afblijven.

The Last Letter From Your Lover

Te zien bij: Netflix

Een journalist vindt een schat aan liefdesbrieven uit 1965 en gaat op zoek naar het mysterie van een geheime affaire. Ondertussen begint ze haar eigen liefdesverhaal.

Sky Rojo (S02)

Te zien bij: Netflix

Door fatale gebeurtenissen in een bordeel slaan drie vrouwen die worden gekweld door hun verleden, op de vlucht voor hun pooier en zijn handlangers.

The Way I See It

Te zien bij: Amazon Prime Video

Pete Souza was de officiële fotograaf van het Witte Huis onder Ronald Reagan en Barack Obama. Hij fotografeerde beide presidenten in hun dagelijkse omgang met familie en personeel en vertelt ook over de verschillen tussen Obama en Trump.

JOLT

Te zien bij: Amazon Prime Video

Lindy is een mooie, sardonisch-grappige vrouw met een pijnlijk geheim. Door een levenslange, zeldzame neurologische aandoening, ervaart ze sporadische woede-gevulde, moorddadige impulsen die alleen kunnen worden gestopt wanneer ze zichzelf schokt met een speciaal elektrode-apparaat. Ze is niet in staat liefde en verbondenheid te vinden in een wereld die bang is voor haar bizarre aandoening. Uiteindelijk vertrouwt ze een man lang genoeg om verliefd te worden, alleen wordt hij de volgende dag vermoord. Hartverscheurend en woedend begint ze aan een wraakzuchtige missie om zijn moordenaar te vinden, terwijl ze ook wordt achtervolgd door de politie als de hoofdverdachte van de misdaad.

The White Lotus (S01)

Te zien bij: Ziggo

De serie volgt de vakanties van verschillende hotelgasten, terwijl ze ontspannen en bijkomen in het paradijs. Maar met elke dag die voorbijgaat, komt er een duistere kant aan het licht bij deze, op het eerste gezicht, perfecte reizige

FC Utrecht: No Guts No Glory (S01)

Te zien bij: Videoland

FC Utrecht bestaat 50 jaar. We volgen de club van binnenuit en laten de hoogte- en dieptepunten zien. Met unieke beelden vanuit de kleedkamer en vanaf het trainingscomplex krijg je een blik achter de schermen in dit jubileumseizoen. Spelers, staf, medewerkers, de directie en eigenaar Frans van Seumeren geven een bijzondere inkijk in de club en haar ambities.

Absentia (S03)

Te zien bij: Videoland

Thrillerserie waarin een FBI-agente (Stana Katic) spoorloos verdwijnt maar enkele jaren later toch weer opduikt. Ze weet zich echter niets van haar ontvoering te herinneren.

Out of Death

Te zien bij: Pathé Thuis

Wanneer de rouwende Shannon Mathers het as van haar vroegtijdig overleden vader uitstrooit in het bos, is ze getuige van een politieagent die een ongewapende man neerschiet en vermoordt. Ze legt alles vast met haar telefoon voordat ze ontdekt wordt. Ze vlucht vervolgens de bossen in en weet ternauwernood aan de moorddadige agent te ontsnappen. Als ze de gepensioneerde politieagent Jack Harris tegenkomt, vraagt ze hem om hulp.