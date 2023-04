Eén van de grote vernieuwingen van iOS 16, was het compleet vernieuwde toegangsscherm op de iPhone. Met een collectie aan achtergronden, zoals de speciale weer-achtergrond en een wallpaper met wisselende foto’s, de mogelijkheid voor widgets en het kunnen aanpassen van het lettertype van de klok, was er veel meer te personaliseren dan voorheen. Maar als je die personalisatie ook op de iPad wilde doen, kwam je bedrogen uit. Geen enkele functie van het iOS 16-toegangsscherm kwam naar de iPad. Apple had alleen het standaardlettertype van de klok gewijzigd, maar daar hield het dan ook wel mee op. Het was zelfs niet mogelijk om zelf een ander lettertype te kiezen. Volgens geruchtenlekker @analyst941 gaat dat met iPadOS 17 veranderen, als alle mogelijkheden van het toegangsscherm ook naar de iPad komen.



‘iPad krijgt nieuw toegangsscherm met iPadOS 17’

De bron zegt dat de iPad alle mogelijkheden voor het toegangsscherm krijgt die nu al beschikbaar zijn op de iPhone. Het gaat dan om het aanpassen van het lettertype en kleur van de klok, het diepte-effect van wallpapers, de speciale achtergronden zoals emoji, weer en het rouleren van je foto’s, widgets op het toegangsscherm en de optie om meerdere toegangsschermen aan te maken en die te linken aan een focus. Het is niet duidelijk of alle mogelijkheden één-op-één overgezet worden of dat Apple ze nog verder uitbreidt om optimaal gebruik te maken van het grotere scherm. Je zou op een iPad bijvoorbeeld veel meer widgets kwijt kunnen dan op het kleinere scherm van een iPhone.



Het huidige toegangsscherm op de iPad en iPhone.

De bron zegt dat de iPad meteen ook de verdere verbeteringen van het toegangsscherm van iOS 17 krijgt. Volgens een andere bron kan je straks namelijk ook het lettergrootte van de klok wijzigen. Het goede nieuws is dat we dus niet weer een jaar hoeven te wachten voordat de verbeteringen van iOS 17 voor de iPhone ook naar de iPad komen. Of de iPad nog extra mogelijkheden voor het lock screen krijgt die niet op de iPhone werken, is niet bekend.

Bekijk ook Toegangsscherm aanpassen op iPhone: dit is er mogelijk sinds iOS 16 Haal alles uit het toegangsscherm op je iPhone in iOS 16. Kies een ander thema, stel meerdere toegangsschermen in en gebruik widgets. Je bepaalt zelf welke informatie te zien is.

Gerucht lijkt geloofwaardig, al is betrouwbaarheid van bron twijfelachtig

De informatie komt dus van geruchtenlekker @analyst941. De afgelopen weken heeft hij vaker nieuwe informatie gedeeld, maar het account heeft geen jarenlange track record als het gaat om Apple-geruchten. Wel heeft hij afgelopen september details van het Dynamic Island gedeeld, nog voordat dit bij de iPhone 14 Pro aangekondigd werd. Maar andere betrouwbaardere bronnen, zoals Mark Gurman, twijfelen aan de betrouwbaarheid van de geruchtenlekker. Neem daarom ook dit nieuwste gerucht met een korrel zout.

Aan de andere kant lijkt het zeer aannemelijk dat Apple met iPadOS 17 het toegangsscherm gaat vernieuwen. Het is de afgelopen jaren vaker gebeurd dat bepaalde iOS-functies een jaar later alsnog naar de iPad komen. Een bekend voorbeeld zijn de widgets op het beginscherm en de appbibliotheek. Beide functies werden in iOS 14 geintroduceerd op de iPhone, maar kwamen pas met iPadOS 15 naar de iPad. Het vernieuwde toegangsscherm is ook één van onze wensen voor iPadOS 17.