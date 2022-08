iCulture Vandaag: dit was dinsdag 30 augustus 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 30 augustus 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag delen we weer de nieuwste geruchten met je over de iPhone 14-modellen. Zo lees je wat er nu weer speelt rondom de iPhone 14-camera, kun je mogelijk de iPhone 14 sneller opladen en zetten we alles wat we verwachten van de iPhone 14 Max voor je op een rij. En naar welke aankondiging van Apple’s september-event ben jij het meest benieuwd? Dat kun je aangeven in onze nieuwe poll!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Tesla (gratis, iPhone, iOS 13.0+) - Je kan nu het laatst gemeten bandenspanning bekijken in de app.

Truecaller (gratis, iPhone + IAP , iOS 14.0+) - De Truecaller-app is helemaal opnieuw ontworpen met een grote update.