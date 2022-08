Wij zijn benieuwd naar welke aankondiging van het september 2022-event jij het meest uit kijkt: is het de iPhone 14 of toch de Apple Watch Series 8? Of misschien wel iets heel anders? Laat het ons weten en stem op onze poll over Apple's september 2022-event.

Poll Apple’s september 2022-event

Het aankomende Apple-event staat grotendeels in het teken van de iPhone 14-serie en de nieuwe Apple Watch-modellen. Dat lijkt bescheiden, maar met zeven nieuwe producten is er heel wat om naar uit te kijken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de mogelijke andere extra aankondigingen, zoals de nieuwe AirPods Pro 2. Er is dus genoeg om naar uit te kijken voor het aankomende event. Maar naar welke aankondiging ben jij het meest benieuwd?



Met vier nieuwe iPhones en drie nieuwe Apple Watches is er veel om nieuwsgierig naar te worden. Bij de iPhones zijn vooral de twee Pro-modellen (iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max) het meest interessant, omdat daar de meeste veranderingen verwacht worden. En bij de Apple Watch zijn juist de Apple Watch Series 8 en de nieuwe Apple Watch Pro het meest interessant, omdat daar nieuwe functies aan toegevoegd worden. De Apple Watch SE 2022 wordt ook een interessant model voor een grote groep gebruikers, al zal dat model vooral bestaande functies krijgen die de voorganger nog niet had. Maar door het uitgebreide aanbod, is de kans groter dat er voor ieder wat wils tussen zit.

In ons uitgebreide artikel lees je welke aankondigingen tijdens het september 2022-event verwacht worden.

Zoals je ziet focussen we in de poll alleen op aankondigingen waarvan de kans het grootst is dat ze voorbij komen. Nieuwe iPads en Macs verwachten we bijvoorbeeld pas later dit jaar, tijdens Apple’s mogelijke oktober 2022-event. Apple heeft bovendien nog meer producten voor 2022 op de planning en misschien komen er nog wat verrassingen zoals een nieuwe Apple TV. Is er iets anders waar je naar uitkijkt? Dan kun je dit ook in de poll aangeven. We horen dan in de reacties graag naar welke aankondiging jij dan het meest uitkijkt.