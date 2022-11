Elon Musk: de man met vele petten

Elon Musk is niet alleen CEO van Tesla en SpaceX, hij is ook oprichter van The Boring Company, medeoprichter van Neuralink en OpenAI en president van de Musk Foundation. Sinds kort heeft hij een nieuwe rol erbij gekregen: als eigenaar en CEO van Twitter bepaalt hij welke kant het op gaat met het sociale netwerk. Dat hebben we geweten: er is chaos uitgebroken rond vinkjes, een groot deel van het personeel werd ontslagen of liep weg, adverteerders stapten op en Musk veroorzaakte dagelijks ophef met opmerkelijke teksten. Dat waren we wel van hem gewend, maar sinds Musk het voor het zeggen heeft bij Twitter lijkt hij naar het voorbeeld van Donald Trump met iedereen ruzie te willen maken.



Elon Musk vs Apple

Maandag 28 november kondigde Musk zijn nieuwste doelwit aan: Apple. Musk is het oneens met de 30% afdracht voor app-aankopen en zegt dat Apple dreigde om de Twitter-app uit de App Store te halen. Apple zou een tegenstander van vrijheid van meningsuiting zijn. De kans is klein dat Tim Cook persoonlijk hierop zal reageren en we verwachten dan ook niet dat de twee CEO’s binnenkort vechtend over elkaar heen rollen op Twitter.

Een bloemlezing van opmerkelijke uitspraken:

Overigens doet Musk ook al jarenlang kritische uitspraken over Apple’s plannen om een zelfrijdende auto te ontwikkelen en is er onderlinge wrijving omdat Apple en Tesla medewerkers van elkaar zouden afpakken. Maar dat laten we hier maar even buiten beschouwing.

‘Apple is gestopt met adverteren op Twitter’

Een conflict met Apple is een riskante bezigheid voor Musk, zegt The Information. Musk heeft volgens hen weinig kans om te winnen. Twitter heeft Apple meer nodig dan andersom, vindt de site. Musk klaagt dat Apple vrijwel is gestopt met adverteren, zonder dat te onderbouwen met data. De Washington Post ging wel bezig met het checken van feiten. Uit schattingen blijkt dat Apple goed was voor 4% van de Twitter-omzet in het eerste kwartaal van 2022. Daarmee is Apple de grootste adverteerder, blijkt uit documenten die de krant heeft ingezien. Apple gaf in het eerste kwartaal $48 miljoen uit op het sociale netwerk. In de week voorafgaand aan de Twitter-deal (16 t/m 22 oktober) gaf Apple $222.800 uit en in de week van 10 t/m 16 november was dat gezakt naar $131.600. Veel minder dus, maar nog steeds substantieel.

‘Apple houdt Twitter app-updates tegen’

Verder beweert Musk dat Apple updates tegenhoudt van de Twitter-app. De feiten spreken hem daarbij tegen: sinds Elon Musk CEO van Twitter is geworden heeft de Twitter-app vijf maal een update gekregen in de App Store. Musk dreigt nu een eigen smartphone te ontwikkelen als alternatief voor iPhone en Android, zodat hij zelf zeggenschap heeft over het mobiele platform. Apple heeft de Twitter-app nog niet verbannen, maar zou dat wel kunnen doen als Musk zijn beleid doorzet. Musk wil Twitter openzetten voor iedereen die een mening te verkondigen heeft en wil Twitter’s eerdere regels tegen geweld, haat en discriminatie versoepelen. Het is wel te raden hoe Apple daarover denkt: apps die oproepen tot geweld mogen wat Tim Cook betreft het veld ruimen.

Yoel Roth, Twitter’s opgestapte hoofd Trust & Safety, zei dat als Twitter inderdaad uit de App Store en Google Play Store wordt gehaald het “rampzalig” zal uitpakken voor Twitter.



Foto: Elon Musk door dmoberhaus, licentie onder CC BY 2.0 .

‘Dan maak ik wel een eigen smartphone’

De fanatieke fans blijven Elon Musk steunen en hebben wel zin in een Tesla-telefoon. De grote vraag is of Musk wel voldoende tijd en energie heeft om nóg een nieuw bedrijf te beginnen en alle conflicten uit te vechten waar hij op aanstuurt. Hij zal zich ook nog bezig moeten houden met de dagelijkse business bij Twitter en zijn andere bedrijven.

‘Apple hanteert een geheime 30% tax’

Als rijkste man ter wereld kan Musk doen wat hij wil, maar de kans dat een concurrerende smartphone kans van slagen heeft, is niet zo groot. Nog een laatste twistpuntje: Musk beschuldigt de iPhone-maker ervan om een “geheime 30% tax” in rekening te brengen. Die 30% afdracht is geen geheim en is al jarenlang inzet van conflicten met Spotify, Epic Games en andere partijen. Musk is van plan om ook hierover in conflict te gaan, door een (inmiddels verwijderde) tweet te plaatsen met twee opties: “Pay 30%” of “Go to War”. De rechtszaak tussen Apple en Epic heeft duidelijk gemaakt dat het aanvechten van de 30% niet zo gemakkelijk is.

Niet iedereen is het eens met het gebruik van de term “belasting”:

It’s not a tax. Taxes are imposed by the State and enforced up to and including prison if you fail to pay them. The App Store is a voluntary arrangement between Apple and willing developers. The penalty for failure to pay this commission is exclusion from the App Store. — John William Sherrod (@jwsherrod) November 28, 2022

Houd de reacties fatsoenlijk en on-topic. Reacties onder dit artikel zullen worden gemodereerd.