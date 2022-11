iCulture Vandaag: dit was woensdag 30 november 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 30 november 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Een nieuwe dag, een nieuwe review! Deze keer lees je de review van de nieuwe Zens modulaire 4-in-1 draadloze oplader. We bespraken al eerder een modulaire Zens-oplader, maar deze nieuwe heeft wat extra functies. Vandaag was ook de dag dat de Spotify Wrapped 2022 live ging en was er slecht nieuws over de Eufy-camera’s en het ongemerkte gebruik van cloudopslag. Wat is hier loos? Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices