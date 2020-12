Elon Musk wilde Tesla verkopen aan Apple, maar werd geweigerd

Apple wilde Tesla niet overnemen

Elon Musk spreekt in een serie tweets over de “donkere dagen” tijdens de uitrol van Tesla Model 3. Rond die tijd was Tesla ongeveer een tiende waard van de huidige marktwaarde. Het bedrijf heeft in 2020 dan ook een indrukwekkende stijging in de beurskoers laten zien en is nu de meest waardevolle automaker ter wereld.

Jaren geleden was dat nog wel anders: Tesla maakte miljarden en had nog geen succesnummer dat in grote aantallen verkocht kon worden. In 2017 stond Tesla op het punt om binnen een paar weken failliet te gaan, terwijl alle tijd en energie werd gestoken in de productie van de Model 3. Uiteindelijk overleefde het bedrijf, maar dat was niet met de hulp van Apple.



Elon Musk reageerde met zijn tweets op het nieuws dat Apple bezig is een elektrische auto te ontwikkelen. Het bedrijf is al zeker vijf, zes jaar bezig met een autoproject dat gericht zou zijn op software en andere technologieën die aan automakers verkocht kunnen worden. Op maandag haalde Reuters echter het oude gerucht van stal, dat Apple bezig was om een eigen autonoom voertuig voor consumenten te maken. Het gaat om een elektrische auto die vanaf 2024 geproduceerd zou moeten worden.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

Nieuwe accutechnologie

Een van de redenen waarom Apple recent weer van koers wisselde, is dat er een doorbraak is bereikt op het gebied van de accu’s. Apple’s Lithium Iron Phosphate-accu zou compacter en lichter zijn, met een hogere energiedichtheid zodat je er verder mee kunt rijden. Musk benadrukte dat Tesla al Iron Phosphate-accu’s gebruikt in auto’s die in China gemaakt worden voor de middellange afstand.

Gezien de huidige beurskoers, had Apple voor rond de $60 miljard Tesla kunnen inlijven. Dat er geen ontmoeting tussen beide topmannen kwam, had er misschien mee te maken dat Tim Cook nog steeds gekrenkt was over een uitspraak die die Elon Musk in 2015 deed. Nadat de eerste geruchten over de Apple Car opdoken, vertelde Musk dat Apple niet meer was dan een “begraafplaats” voor voormalige Tesla-medewerkers. “Als je mislukt bent bij Tesla, ga je bij Apple werken. Ik maak geen grapje”, zei Musk destijds. Rond die tijd stapten veel medewerkers over van Tesla naar Apple.

Wel vond hij dat een elektrische auto het volgende logische project was voor Apple. “Het is goed dat Apple in deze richting beweegt en erin investeert. Maar auto’s zijn erg complex in vergelijking met telefoons en slimme horloges.” Toevallig werd hetzelfde gezegd door fabrikanten zoals Nokia toen Apple voor het eerst een smartphone maakte.

Tesla was al eerder in de problemen geraakt bij de productie van de Model 3. In de biografie van Elon Musk, geschreven door Ashlee Vance, staat dat Musk een deal had gesloten met Larry Page van Alphabet (het moederbedrijf van Google), maar dit ging niet door. Musk zou ook gesproken hebben met Apple’s Adrian Perica, verantwoordelijk voor overnames. Uiteindelijk bleef Tesla zelfstandig.