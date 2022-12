Last van ophopend oorsmeer in je AirPods? Belkin komt met de AirPods Cleaing Kit, een setje waarmee je alles in huis hebt om je AirPods schoon te maken.

Er zijn allerlei manieren om de AirPods schoon te maken. Je kunt bijvoorbeeld kneedgum gebruiken of een (schoon) tandenborsteltje. Maar als je bang bent om schade aan te richten, kun je binnenkort ook terecht bij de AirPods Cleaner Kit van Belkin. Hierin zit alles wat je nodig hebt om je AirPods schoon te maken.



Belkin Cleaning Kit voor AirPods

Als je veel last hebt van oorsmeer, kan zich in de gaasjes van de AirPods oorsmeer ophopen. Dat ziet er niet alleen niet zo hygienisch uit, maar kan ook invloed hebben op de geluidskwaliteit. Het geluid kan er niet meer goed doorheen, waardoor je AirPods dof of minder luid kunnen klinken. Het regelmatig schoonmaken van de AirPods helpt daarbij. In de Belkin AirPods Cleaning Kit zit een vloeistof, borsteltje en gel om het oorsmeer uit je AirPods te halen. Opvallend is dat de AirPods Cleaning Kit alleen geschikt is voor de eerste, tweede en derde generatie AirPods en dus niet voor de AirPods Pro.

Zoals in de video te zien is, lijkt het heel eenvoudig om de AirPods met deze set schoon te maken. Eerst leg je de AirPods op het meegeleverde doekje en doe je een paar druppels van het meegeleverde vloeistof in de speakergaatjes van de AirPods. Hiermee wordt verhard oorsmeer zachter gemaakt. De vloeistof richt volgens Belkin geen schade toe aan de AirPods zelf, dus het is veilig om te gebruiken. Daarna keer je de AirPods om en borstel je het loszittende vuil uit de AirPods. Resterend oorsmeer kun je met de gel uit de AirPods verwijderen.

Belkin is een gerenommeerd merk dat vaak samenwerkt met Apple en met exclusieve accessoires komt, dus deze AirPods Cleaning Kit lijkt een betrouwbare manier om je AirPods schoon te maken. De Belkin AirPods Cleaning Kit is op dit moment alleen nog in de VS beschikbaar en kost daar $14,99. De verpakking kun je gebruiken om de spullen weer in op te bergen, dus je kunt het meermaals gebruiken (mits je nog voldoende vloeistof hebt). Wanneer de set in Nederland verkrijgbaar is, is nog niet bekend. Meestal duurt dit een aantal weken tot een paar maanden. Wil je daar niet op wachten? Met de nodige huis-tuin-en-keukenspullen kun je nu ook zelf je AirPods schoonmaken.