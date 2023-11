Een vreemde situatie: de gloednieuwe M3 MacBook Pro en M3 iMac wordt, in ieder geval bij sommige gebruikers, geleverd met macOS Ventura. En dat is niet de meest recente grote versie. Updaten blijkt ook niet zo eenvoudig te gaan.

Apple levert doorgaans de nieuwste producten met de meest recente softwareversies, al kan een nieuw product nog wel een paar kleine updates achterlopen. Maar bij de nieuwste 14-inch MacBook Pro met M3-chip en de M3 iMac lijkt dat niet het geval te zijn. Bij sommige gebruikers is een niet eerder uitgebrachte build van macOS Ventura 13.5 geïnstalleerd op deze Macs. Dit suggereert dat deze modellen al een tijdje klaar staan om uitgebracht te worden.

Update 16:08: Ook sommige iMacs, eveneens met M3-chip, worden geleverd met macOS Ventura 13.5, waarbij updaten niet lukt. Dit melden gebruikers op Reddit. Het artikel is daarvoor aangevuld.

Het probleem lijkt alleen te spelen bij de standaard M3 MacBook Pro en de M3 iMac en niet bij de M3 Pro- en M3 Max-modellen. Dit is aangekaart door onder andere Daniel Rotar, van het YouTube-kanaal ZONEofTECH. HIj merkte dat de MacBook Pro voorzien was van macOS Ventura 13.5, met buildnummer 22G2074. macOS Ventura 13.5 werd officieel voor iedereen uitgebracht op 18 juli 2023, maar dan met buildnummer 22G74. Ook op het MacRumors-forum melden gebruikers dat deze oudere softwareversie op de MacBook Pro geïnstalleerd staat.

Bij het zoeken naar een nieuwe update in Systeeminstellingen, stuiten gebruikers op een foutmelding of zien gebruikers dat macOS Ventura 13.5 de meest recente versie is. En dat terwijl Apple afgelopen september nog macOS Sonoma uitgebracht had, de nieuwste versie waar Apple ook mee adverteert met deze modellen.

Op dit moment is het onduidelijk hoe Apple dit probleem gaat oplossen. Heb jij dit model gekregen en kan je ook niet updaten naar macOS Sonoma, dan is er wel een omweg. Je kunt via deze link de installatie-assistent downloaden voor de M3-geschikte modellen. Vervolgens kun je het programma openen en de Mac updaten naar macOS Sonoma 14.1.

Hoe kan een nieuwe Mac geleverd worden met oude software?

De vraag is nu ook hoe het mogelijk is dat Apple nieuwe Macs met een gloednieuwe generatie M-chip voorziet van een oude softwareversie. Doorgaans werken oudere softwareversies niet eens op nieuwere M-chips, omdat die softwareversie die hardware niet herkent. Dat is dan ook de reden dat het hier om een speciale build gaat. Het lijkt er daardoor ook op dat deze MacBook Pro- en iMac-modellen al een tijdje bij Apple klaar liggen om verscheept te worden, maar dat Apple vergeten is om deze Macs te voorzien van de nieuwste softwareversie.

Zodra Apple van zich heeft laten horen en met een oplossing komt, werken we dit artikel bij.