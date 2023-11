WhatsApp overweegt reclame, naar niet in chats

Will Cathcart, hoofd van WhatsApp bij Meta, heeft in een interview aangegeven dat WhatsApp mogelijk advertenties krijgt. Ze zullen echter niet in de inbox of in chatberichten te zien zijn.

Toch reclame in WhatsApp

De advertenties kunnen wel verschijnen in de WhatsApp Kanalen, die sinds kort ook in Nederland beschikbaar zijn. Kanalen zijn een speciaal onderdeel waar bedrijven en nieuwssites zoals iCulture berichten kunnen posten voor hun volgers. WhatsApp overweegt geld te verdienen met advertenties die te zien zijn in dergelijke kanalen, of als mensen vanuit zo’n kanaal een abonnement afsluiten. Afgelopen september ontkende Cathcard nog dat er advertenties in de app zouden verschijnen, terwijl moederbedrijf Meta regelmatig heeft laten doorschemeren dat er wel over nagedacht werd.

The Financial Times meldde destijds op basis van meerdere bronnen dat Meta al langere tijd serieus nadacht over reclames in de app, maar nog geen concrete beslissingen had genomen. Er zou tot op hoog niveau over zijn gesproken. De bronnen meldden ook dat Meta het voorzichtig wilde aanpakken, om te voorkomen dat het gebruikers zou afschrikken. Cathcart noemde de berichtgeving van The Financial Times “onjuist” en voegde eraan toe: “We doen dit niet” Ook zei hij: “wij testen [het advertentieconcept] niet, we werken hier niet aan en dat zijn we ook niet van plan”.

Geen reclame in je inbox (maar op andere plekken wel)

Twee maanden later klinkt het opeens heel anders: in een interview met de Braziliaanse krant Folha de S. Paolo zegt Cathcart dat WhatsApp altijd gratis zal blijven en dat er geen reclames in je inbox zullen verschijnen. Maar bij verdere navraag blijkt dat reclame op andere plekken wel wordt overwogen:

De reden dat ik het antwoord heb genuanceerd, is dat er advertenties op andere plaatsen zouden kunnen zijn – Kanalen of Status. In Kanalen kunnen mensen bijvoorbeeld betalen om zich te abonneren, ze kunnen exclusief zijn voor betaalde leden of de eigenaars kunnen het kanaal willen promoten. Maar nee, we plaatsen geen advertenties in je Postvak IN. Will Cathcart, hoofd WhatsApp bij Meta

WhatsApp heeft meer dan 2 miljard gebruikers wereldwijd en verdient vooral geld met zakelijke WhatsApp-accounts en met zogenaamde Click-to-WhatsApp ads. Deze leveren zo’n 10 miljard dollar per jaar op.