Sommige gebruikers hebben tot hun schrik ontdekt dat er een barst in het display van hun Vision Pro zit. De scheur is op mysterieuze wijze ontstaan.

Nu de Vision Pro al een tijdje in handen van gebruikers is, zijn er nog geen opvallende klachten opgetreden. Sommige gebruikers vinden de headset wel wat aan de zware kant, anderen vinden het onprettig om langere tijd te dragen, of merken dat huilen in een headset problematisch is. Maar echt grote technische problemen zijn er nog niet geweest. Tot nu toe, want enkele gebruikers melden dat hun Vision Pro een haarscheur of barst in het display heeft gekregen.

Haarscheurtjes in Vision Pro-display

De scheuren lijken op elkaar en lijken te worden veroorzaakt door een soort spanningspunt boven de neusbrug. De scheuren lopen in een verticale, vrijwel rechte lijn. De Vision Pro bestaat aan de voorkant uit één stuk, dat driedimensionaal is gevormd. Daaromheen zit een frame van een aluminiumlegering. Uit de iFixit-teardown bleek al dat de voorkant van het display van kunststof is gemaakt, dat gemakkelijk kan krassen. Daaronder zit een laag glas.

Eén theorie is dat het glas onder spanning staat als je de hoofdband te strak vastmaakt, als je een zo goed mogelijke afdichting rondom je hoofd wilt hebben. Om het gewicht van de Vision Pro goed te verdelen moet je de banden goed afstellen. Een andere theorie is dat het display oververhit raakt en daarna barst. De Vision Pro heeft twee grote ventilatoren, vergelijkbaar met de MacBook Pro. Deze voeren de warmte af van je gezicht. De extra laag kunststof over het glas zou de oorzaak kunnen zijn dat de warmte niet goed wordt afgevoerd.

Spanning door warmte?

Wellicht speelt ook mee dat de Vision Pro langere tijd actief blijft als hij aan het stroom aangesloten is, om bijvoorbeeld apps te synchroniseren. Het apparaat wordt pas uitgesloten als hij 24 uur niet gebruikt is. De enige warmtebron van de Vision Pro is de processor. Het enige andere onderdeel dat warmte kan veroorzaken (de batterij) zit extern.

Er zijn nog weinig berichten geweest van mensen die hun Vision Pro kapot hadden laten vallen. Ben je bang voor schade, dan is het aan te raden om het display te bedekken met de meegeleverde hoes die de voorkant bedek, als je de headset niet gebruikt. Een andere optie is om AppleCare+ af te sluiten voor de Vision Pro. Hoe de Apple Store-medewerkers op een barst reageren is heel verschillend. Sommige personen kregen gratis vervanging, anderen moesten $300 eigen risico betalen, terwijl ze wel AppleCare+ hadden afgesloten.

Als het een fabricagefout is, kan het nog wel even duren voordat Apple het probleem herkent. Er zouden nu enkele honderdduizenden exemplaren in omloop zijn. Omdat er op sociale media nog geen stortvloed aan meldingen is geweest, zou er sprake kunnen zijn van een kleine productiebatch met een defect en is het geen wijdverbreid probleem.

Zoek je een positiever verhaal over de Vision Pro (met toch ook wel wat kritische kanttekeningen), lees dan onze Vision Pro review!