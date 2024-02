In de Amerikaanse Apple Stores kun je een demo van de Vision Pro boeken. Hoe werkt het en wat kun je verwachten? In dit artikel vertelt Glenn namens iCulture over zijn persoonlijke ervaringen.

Voordat je een Vision Pro in huis haalt is het aan te raden om eerst een demo in de Apple Store te doorlopen, zodat je weet wat je koopt. Maar wat kun je tijdens zo’n demo verwachten? Apple-gebruiker en persoonlijke vriend Glenn Haak volgt iCulture al vanaf het begin. Hij ging voor ons langs bij Apple Michigan Avenue, de grootste Apple Store in Chicago, om de demo mee te maken. En hij was onder de indruk!

Vision Pro demo’s: hoe en wat

Sinds vrijdag 2 februari 2024 is het mogelijk om een Vision Pro-demo mee te maken in de Apple Stores. Je kunt dit online boeken of gewoon binnenlopen en hopen dat er toevallig een tijdslot beschikbaar is.

Het was in mijn geval echt supergemakkelijk om de demo te boeken. Ik heb het niet online gedaan, maar ben zelf de store binnengelopen. Daar kon ik bij een medewerker mijn tijdslot reserveren.

Als je zekerheid wil hebben kun je het beste vooraf online reserveren. Vanaf maandag 5 februari 2024 komen er weer nieuwe tijdslots beschikbaar. Hiervoor ga je naar de Vision Pro-productpagina en klik je op ‘Book a demo’.

Je kunt terecht in vrijwel alle Apple Stores in de VS. In grotere Apple Stores, zoals die in Chicago, San Francisco, New York en Washington DC, zijn een soort ‘love seats’ neergezet. Dit zijn speciale tweepersoons leren bankjes (zie foto hieronder) waar je zittend met een Apple Store-medewerker de demo gaat doorlopen. In kleinere Apple Stores zit je op een barkruk aan een hoge tafel.

Dit zijn de speciale bankjes waarin de demo wordt gegeven.

(c) Glenn Haak voor iCulture.nl

Geen plicht om te kopen, maar ook weinig vrijheid

De demo’s zijn gratis te volgen en de medewerkers zullen je niet onder druk zetten om de Vision Pro te kopen. Het gaat er vooral om dat je wat eerste indrukken opdoet, zodat je je aankoopbeslissing daarop kan baseren. Gelukkig begrijpen de Apple Store-medewerkers ook wel dat niet iedereen zomaar $4.000 uitgeeft aan een product dat je nog nooit eerder in handen hebt gehad.

De demo duurt ongeveer een halfuur en wordt gedaan door een Apple Store-medewerker die vooraf een training heeft gehad. De medewerker kijkt via een iPad mini mee wat er op de headset te zien is. De demo volgt een vast script waar niet van wordt afgeweken. Iedereen krijgt dus dezelfde voorbeelden te zien en je kunt niet vrij rondkijken of zelf apps proberen. Ook mag je niet rondlopen door de winkel; het idee is dat je tijdens de hele demo op dezelfde plek blijft zitten.

De medewerker kijkt tijdens de demo mee op een iPad mini.

(c) Glenn Haak voor iCulture.nl

Vision Pro op maat

Voordat je echter de headset op je hoofd kunt zetten moet er een meting uitgevoerd worden, zodat je de juiste maat hoofdband en Light Shield krijgt aangemeten. Dit gebeurt met de TrueDepth-sensoren van een iPhone, net zoals je je oren in kaart brengt voor persoonlijke ruimtelijke audio bij de AirPods.

Heb je een bril, dan zal de medewerker eerst je bril op een speciale machine leggen, die de sterkte doormeet. De machine kiest de juiste correctielenzen en toont vervolgens een QR-code die de medewerker kan scannen. Na een tijdje wachten wordt de op maat samengestelde Vision Pro dan op een houten dienblaadje gebracht.

Met dit apparaat worden brillenglazen doorgemeten. Na de meting verschijnt er een QR-code op het scherm, waarna een medewerker de juiste Zeiss-lenzen kan pakken.

(c) Glenn Haak voor iCulture.nl

Je zet de headset op je hoofd en past de hoofdband aan door aan het wieltje te draaien, totdat het comfortabel zit. Glenn kreeg de mogelijkheid om beide hoofdbanden te proberen: de soloband die alleen achterop je hoofd zit en de dualband die het gewicht wat meer verdeelt. Reviewers geven aan dat de dualband het best bevalt.

Ik vond de Vision Pro comfortabel zitten, had geen last van mijn nek of iets dergelijks. Wel had ik een afdruk van de Light Seal in mijn gezicht staan na de demo 😉

Zo verloopt de Vision Pro-demo

Na het opzetten van de Vision Pro begint de daadwerkelijke demo. Je krijgt een korte uitleg over de knoppen en hoe de bediening met oog- en handtracking werkt. Je kijkt wat je wilt selecteren en daarna kun je met een vingerbeweging de selectie maken. Om te oefenen kijk je naar een cirkel van zes puntjes en knijp je je vingers samen, terwijl je steeds naar een ander punt kijkt. Aanvankelijk heb je nog de neiging om daarbij je handen op te tillen, maar de medewerker zal je al snel erop wijzen dat dit niet nodig is. Je kunt je handen gewoon op je schoot leggen. De camera’s van de Vision Pro zien de handbeweging nog steeds.

Je kunt je handen ook op schoot leggen.

(c) Glenn Haak voor iCulture.nl

De basistraining bestaat verder uit het gebruik van de Digital Crown om het beginscherm met apps in beeld te brengen en het openen van de Foto’s-app, het bladeren door foto’s en het groter en kleiner maken van vensters. Je hebt dit snel in de vingers.

De demo is te kort om de headset volledig te configureren. Daardoor is het niet mogelijk om bijvoorbeeld EyeSight te proberen, waarbij een projectie van je ogen aan de buitenkant zichtbaar is.

Spectaculaire foto’s en video’s

Na de basishandelingen is het tijd om naar een paar toepassingen te kijken die de Vision Pro echt uniek maken. Je bekijkt een aantal professioneel gemaakte 3D-foto’s die er beter uitzien dan wat je waarschijnlijk zelf zou maken. Er zijn ook panoramafoto’s van landschappen, waarbij het lijkt alsof je echt ter plekke bent. Je kunt rondkijken en ziet enorm veel details. En het mooie is: het werkt ook bij eerdere panoramafoto’s die je hebt gemaakt.

Daarna volgen de ruimtelijke video’s in 3D, die je overigens zelf kunt maken als je een iPhone 15 Pro (Max) hebt. In de video zie je hoe kinderen de kaarsjes van een verjaardagstaart uitblazen, je ziet een voetbalwedstrijd waarbij het lijkt alsof je direct achter het doel staat en een honkbalwedstrijd vanaf de zijlijn.

Ik denk dat we hiermee sport op een andere manier gaan beleven. De demo waarin je een honkbalwedstrijd ziet was ontzettend immersive.

(c) Glenn Haak voor iCulture.nl

Verder krijg je de opdracht om Safari te openen en door een webpagina te bladeren. Daarna moet je de sectie met compatibele apps openen om een nieuw venster te openen. In de Apple TV-app zie je vervolgens een kort fragment van een film, waarbij er keuze is uit ‘Super Mario Bros’ of ‘Avatar.

Als je op dit punt bent gekomen en nog geen “ooh!” en “wow!” hebt geroepen, heeft Apple nog iets spectaculairs achter de hand. Er is content in het nieuwe 8K Immersive Video-formaat, waarbij je nog meer het idee hebt dat je midden in de actie staat. Zo is er een immersive video van een babyneushoorn, die je bijna kunt aanraken om te aaien. Misschien herinner je je nog dat je in de bioscoop voor het eerst door een 3D-bril bekeek en sterk de neiging had om je hand uit te steken om iets aan te raken – dat is ook hier het geval, maar dan in een heel andere dimensie.

Die spatial video’s waren echt serieus impressive. Het lijkt het echt of je die babyneushoorns kunt aaien!

Maar er is nog meer: er is ook een demo, waarbij een haai op je komt afzwemmen. En in een andere demo loopt een levensgrote beer voorbij, waarbij je de neiging hebt om weg te rennen. Het komt soms allemaal iets té dichtbij en het ziet er wel erg realistisch uit. Mensen met hoogtevrees kunnen het beste het koorddans-fragment overslaan, waarbij een vrouw hoog boven een Noors fjord loopt. Deze voorbeelden zijn al eens genoemd in het artikel over filmkijken met de Vision Pro. Maar nu kun je ze in het echt en van nabij ervaren, waarbij je het gevoel krijgt dat je zelf op het slappe koord stapt.

Conclusie: vooral doen, zo’n Vision Pro-demo

We hoorden het van veel meer mensen die de Vision Pro-demo hebben gedaan: het is echt de moeite om er even een halfuurtje voor te gaan zitten en alle uitleg van een medewerker te krijgen. Volgens sommigen zou dit wel eens de ‘secret sauce‘ kunnen zijn om van de Vision Pro een succes te maken. Apple heeft winkels en medewerkers die getraind zijn om demo’s te geven. Bovendien kunnen zij feedback van klanten verzamelen, om weer terug te geven naar de interne ontwikkelaars. Mark Zuckerberg heeft dat niet: de dozen van de Meta Quest staan opgestapeld in de winkel en als je geluk hebt is er een werkend demomodel. Verder moet je het thuis maar uitzoeken.

Glenn was, net als veel anderen, onder de indruk van de demo:

Wat ik het meest indrukwekkend vond is de eye-tracking die echt bizar goed werkte en de immersive mode. Ook was het weer écht Apple hoe alles superintuïtief te besturen was. Als je de gestures eenmaal weet, gaat alles vanzelf. En in het vliegtuig denk ik dat een Vision Pro echt tot zijn recht gaat komen: lekker het ding opzetten en een film kijken, alsof je in de bios zit in plaats van op je iPad/iPhone of het in-flight entertaintmentsysteem met zo’n gare koptelefoon van de luchtvaartmaatschappij zelf.

Zelf ook een Vision Pro-demo meemaken?

De Vision Pro-demo’s zijn vanaf maandag 5 februari weer te boeken bij diverse Apple Stores in de VS. Het is aan te raden om een tijdslot te reserveren, zodat je het niet misloopt. Het zou jammer zijn als het eerstvolgende tijdslot beschikbaar komt op het moment dat jij alweer terug moet zijn op het vliegveld. Reserveren is gratis en kan online via de website of Apple Store-app. En zoals al eerder gezegd: je bent niet verplicht om meteen een Vision Pro te kopen. Al had Glenn op de terugweg in het vliegtuig toch wel het gevoel: “Damn, had ik er toch maar eentje gekocht!”

Overigens kun je wel meteen een Vision Pro kopen, als je dat wil. In de winkel die Glenn heeft bezocht waren er voldoende op voorraad. Je kunt dan meteen kijken naar de andere accessoires die je voor de Vision Pro kunt kopen, zoals de $199 kostende opberghoes.

De los verkrijgbare opberghoes voor de Vision Pro is te koop voor $199.

(c) Glenn Haak voor iCulture.nl

Aan de binnenkant van de Vision Pro opberghoes vind je voldoende ruimte voor de headset en accessoires.

(c) Glenn Haak voor iCulture.nl

Geen demo mogelijk? Dan kun je toch de Vision Pro bekijken

Mocht het niet lukken om een demo van de Vision Pro te boeken, dan kun je gelukkig toch de Vision Pro van dichtbij bekijken. In de Amerikaanse App Store staat de headset uitgestald in twee varianten: met enkele en dubbele hoofdband. Zo krijg je een indruk hoe het product eruit zit. Maar aanraken en op je hoofd zetten is er niet bij.

Vision Pro demo-unit in de Apple Store: alleen kijken, niet aanraken.

(c) Glenn Haak voor iCulture.nl

Je kunt deze demo-units van alle kanten bekijken, maar ze functioneren niet en het heeft dan ook geen zin om erin te kijken. Wel kun je goed zien hoe de constructie in elkaar zit en waar de magnetische lenzen aan de binnenkant worden bevestigd.

Binnenkant van de Vision Pro met Light Shield en interne lenzen.

(c) Glenn Haak voor iCulture.nl

Vision Pro met de enkele hoofdband.

(c) Glenn Haak voor iCulture.nl

Apple heeft op YouTube een Guided Tour gezet, waarmee je een indruk krijgt hoe de demo ongeveer verloopt. De getoonde voorbeelden zijn wel iets anders en sommige onderwerpen (zoals Vision Pro gebruiken voor werk) komen in de demo’s in de winkel niet aan de orde. Maar je krijgt toch een redelijk goed overzicht van de bediening en mogelijkheden.

Tip: neem een onopvallende tas mee

En mocht je dan uiteindelijk toch besluiten om een VIsion Pro te kopen (met of zonder demo), dan kan dat. Je moet er alleen wel wat extra ruimte voor maken in je koffer, want de verpakking is behoorlijk groot! Apple heeft er speciale papieren tassen voor laten maken. Maar veel mensen verlaten de Apple Store met nog twee extra tasjes, vol accessoires en extra’s.

Om te voorkomen dat je bij de uitgang meteen de aandacht trekt van dieven, kan het verstandig zijn om een onopvallende tas mee te nemen, waar je de Vision Pro-doos in kunt stoppen. Want zo’n Vision Pro nieuw in de doos doet toch al snel $10.000 op eBay.

De verpakking van de Apple Vision Pro: een behoorlijk grote doos.

(c) Glenn Haak voor iCulture.nl

Overigens mocht Glenn van de Apple Store-medewerker geen foto’s maken van de Vision Pro-verpakking. Dat we toch bovenstaande foto hebben, is gemakkelijk te verklaren: Glenn vroeg een klant die net een Vision Pro had gekocht of hij even de doos mocht fotograferen, en dat mocht.

Meer ervaringen met de Vision Pro vind je in de eerste reviews die door Amerikaanse media zijn gepubliceerd. Er zijn inmiddels ook al heel wat YouTube-video’s te vinden waarin de headset wordt uitgepakt.