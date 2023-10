Apple werkt al aan de tweede generatie Vision Pro. Welke verbeteringen heeft Apple bij de Apple Vision Pro 2 voor ogen? In dit artikel verzamelen we de geruchten.

Er zijn nog niet zo heel veel geruchten over de Apple Vision 2 geweest. Logisch ook, want de eerste generatie moet nog op de markt komen. Maar er zijn al wel een paar punten waar Apple niet tevreden over zou zijn, zodat de tweede generatie nog beter bevalt. Dit zijn de geruchten die al circuleren over de Apple Vision 2!

#1 Release Vision Pro 2: nog lang niet

We hoeven nog niet klaar te gaan zitten voor de pre-order van de Vision Pro 2. Volgens geruchten komt de opvolger pas rond 2025 of zelfs 2027. Apple wil eerst ervaringen op doen met de eerste generatie Vision Pro, die begin 2024 verkrijgbaar is.

#2 Vision Pro 2: kleiner en lichter

Volgens informatie van Mark Gurman wil Apple de volgende generatie Vision Pro kleiner en lichter maken. Er zou binnen de Vision Product Group worden gewerkt aan goedkopere varianten. Daarnaast kijkt het team naar krachtiger varianten voor de toekomst. Het doel is om de headset lichter van gewicht en compacter van afmetingen te maken. Testers van de eerste generatie klagen namelijk dat de Vision Pro te zwaar op het hoofd zit.

#3 Lenzen voor brildragers meegeleverd

Een ander gerucht is dat Apple het kopen van de Vision Pro gemakkelijker wil maken voor mensen met een bril. Bij de eerste generatie Vision Pro moet je zelf een setje Zeiss-lenzen op sterkte aanschaffen. Die kun je met magneten vastklikken in de behuizing. Dit is gedaan om de headset niet te dik te maken. Er zit alleen wel een nadeel aan: er moeten duizenden verschillende combinaties van lenzen op voorraad worden gehouden.

Bij de tweede generatie zou Apple van plan zijn om de lenzen er al standaard vanaf de fabriek in te zetten. Dat brengt overigens weer heel andere problemen met zich mee. Zo zal elke headset op maat gefabriceerd worden. En het wordt een stuk lastiger om de headset met vrienden te delen of door te verkopen. Daarnaast zou je een nieuwe headset moeten kopen als je ogen na verloop van tijd beter of slechter worden. Hoe deze praktische bezwaren opgelost gaan worden, moeten we nog zien.

Geen speciaal montuur

Inmiddels zijn voor brildragers ook wat beperkingen boven water gekomen, die ook voor de eerste generatie Vision Pro gelden. Heb je een bijzondere bril? Dan kun je die niet voor je digitale persona gebruiken. Tijdens het scannen van je gezicht moet je alles verwijderen, inclusief je bril. Je kunt later wel één van de standaard monturen kiezen, maar niet die knalpaarse artistieke bril die een onlosmakelijk onderdeel van jouw imago is geworden. Er zijn ronde, hoekige en ovale brillen om uit te kiezen, zowel met dunne als met dikke randen. Mogelijk kun je ook de kleur aanpassen. Maar een Jules Deelder-zonnebril zit er helaas niet bij.

Wanneer komt Apple Vision Pro?

Apple heeft de Vision Pro dit jaar aangekondigd tijdens WWDC 2023. De eerste generatie van de mixed reality-headset verschijnt begin 2024 in de Verenigde Staten. Daarna zijn andere landen aan de beurt, maar of Nederland daarbij zit is nog niet bekend. Wel weten we dat de Vision Pro in de VS 3.499 dollar gaat kosten in de standaarduitvoering. Extra hoofdbanden en lenzen voor brildragers kunnen de prijs nog verder omhoog stuwen. De prijs in euro’s is nog niet bekend en er is ook officieel nog niets gezegd over de release op het vasteland van Europa.