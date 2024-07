Een eGPU wordt vooral gebruikt om laptops te voorzien van meer grafische power. In deze gids lees je wat een eGPU is en wat jij er als Mac(Book)-gebruiker aan hebt.

Wat is een eGPU?

Sinds de komst van Apple Silicon is het niet meer mogelijk om eGPU’s te gebruiken. Dit is alleen mogelijk bij Macs met Intel-processor.

Een eGPU is in feite een aparte grafische kaart in een behuizing. Je kunt deze aansluiten op een bestaande computer om de grafische prestaties te verbeteren. Het voordeel daarvan is dat je een MacBook of Mac tijdelijk kunt voorzien van betere grafische mogelijkheden. Zo kun je een MacBook thuis gebruiken voor gangbare taken zoals e-mailen, terwijl je de MacBook op kantoor aansluit op een eGPU om zwaardere (design)taken uit te voeren. Of andersom: je gebruikt de MacBook op kantoor om te e-mailen en sluit thuis een eGPU aan om zware games te spelen.

Waarom een eGPU?

Vaak is de grafische chip in de Mac prima voor dagelijks gebruik zoals internetten, maar heb je voor specifieke toepassingen zoals games toch wat extra grafische power nodig. Je kunt dit oplossen door een eGPU aan te sluiten.

Met een eGPU kun je het volgende doen op je Intel Mac:

Apps en games versnellen die Metal, OpenGL en OpenCL gebruiken

Extra externe monitors en beeldschermen aansluiten

VR-headsets gebruiken die zijn aangesloten op de eGPU

MacBook Pro opladen terwijl je de eGPU gebruikt

Je kunt meerdere eGPU’s aansluiten op een Mac, mits er voldoende Thunderbolt 3-poorten beschikbaar zijn.

Veel MacBooks zijn voorzien van geïntegreerde grafische kaart. Dit is een kleine grafische chip op het moederbord, in plaats van een aparte grafische kaart (GPU, graphics processing unit) die in een van de uitbreidingssloten is geplaatst. De GPU werkt dan naast de CPU om de grafische prestaties te verbeteren. Een probleem bij Macs is dat ze vaak niet makkelijk uit te breiden zijn. Om dit op te lossen biedt Apple sinds de iMac Pro (2017) ondersteuning voor eGPU’s, maar alleen op Intel Macs.

Tijdens WWDC 2018 liet Apple zien hoe je met een eGPU extra mogelijkheden hebt voor 3D-games en Virtual Reality en Augmented Reality. Voor Macs met Intel-processor is de grafische power nog wel eens het struikelblok. Vandaar dat gamen op de Mac nooit erg van de grond is gekomen. Apple heeft zelf ook jarenlang weinig energie gestoken in gaming op de Mac.

eGPU alleen op Intel Macs

Om een eGPU te gebruiken heb je het volgende nodig:

Een Mac met Intel-processor

Een Thunderbolt 3-poort

macOS 10.13.4 en later

Een AMD GPU, zoals de AMD Radeon RX Vega

Een voorbeeld van een eGPU die je op deze Macs kunt aansluiten is de Blackmagic eGPU Pro met Radeon RX Vega 56, die ook een tijdlang via de Apple Store werd verkocht.

Waaruit bestaat een eGPU?

Zoals de naam al aangeeft is een eGPU een grafische kaart die je Mac een extra grafische performanceboost geeft voor 3D. Het bestaat uit twee onderdelen: een grafische kaart (GPU) en een behuizing. Die behuizing is in feite een lege doos met een PCIe-uitbreidingsslot en een stroomvoorziening voor de grafische kaart. Je steekt de grafische kaart in het uitbreidingsslot en sluit vervolgens de eGPU aan op de Mac via een Thunderbolt 3-poort.

De meeste eGPU’s worden verkocht als losse ‘dozen’ waar je zelf nog de grafische kaart in moet steken. In het geval van Apple moet dit een AMD GPU zijn. Qua kosten moet je rekenen op ongeveer 300 euro voor de behuizing, plus de kosten van de grafische kaart. De prijs daarvan varieert sterk.

Apple verkocht deze kant en klare eGPU’s, die je mogelijk nog in het tweedehands circuit kunt tegenkomen:

Blackmagic eGPU: 695 euro

Blackmagic eGPU Pro: 1359 euro

Welke grafische kaart heb ik nodig?

Om een eGPU met je Mac te kunnen gebruiken heb je een geschikte grafische kaart nodig. Een lijst van ondersteunde GPU’s vind je op de website van Apple. Je hebt onder andere keuze uit:

AMD Radeon RX 470 en RX 570

AMD Radeon RX 480 en RX580

AMD Radeon Pro WX 7100

AMD Radeon RX Vega 56

AMD Radeon RX Vega 64

AMD Vega Frontier Edition Air

AMD Radeon Pro WX 9100

Je kunt dus geen nVidia GPU gebruiken als je een Mac hebt, tenzij je gebruik maakt van een hack.

De duurdere Radeon Pro- en Vega-kaarten hebben veel stroom nodig en het kan zijn dat de stroomvoorziening die in je eGPU-behuizing zit daar niet krachtig genoeg voor is. Je vindt alle informatie op de website van de makers van eGPU-behuizingen, zodat je de kast precies kunt afstemmen op de kaart.

Computermerken zoals Lenovo en HP maken kant en klare eGPU’s, voorzien van een Thunderbolt 3-interface. Als daar de juiste AMD GPU in zit kun je ze mogelijk gebruiken met een Mac, maar met Apple’s eigen keuze (Blackmagic) heb je meer zekerheid dat het in ieder geval met jouw Mac werkt.

Zelf een eGPU bouwen

Daarnaast zijn er gespecialiseerde bedrijven die eGPU’s voor Mac en PC maken, zoals Sonnet, Razer, Akitio, Mantiz.

Zo is de Razer Core V2 met 500 Watt SFF stroomvoorziening geschikt voor elke AMD- en nVidia GPU. Deze is eigenlijk gericht op de Razer-laptops die op Windows draaien, maar als je de juiste AMD GPU erin steekt kun je het ook geschikt maken voor de Mac. Er zit namelijk een standaard Thunderbolt 3-poort in. Hij kost rond de 500 euro.

Een wat goedkopere oplossing is de Razer Core X van 300 euro, met een stroomvoorziening van 650 Watt ATX. Die heeft geen gekleurde lampjes en ziet er wat neutraler uit. Ook die is geschikt voor elke AMD en nVidia GPU.

