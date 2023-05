De Cync lichtslang heeft twee pluspunten: hij is in elke vorm te buigen en is op afstand aan te sturen via je smart home. Maar daarna houden de pluspunten wel een beetje op.

De reden waarom we deze slimme lichtslang bespreken, is omdat er nog niet eerder iets soortgelijks is uitgebracht. Was je van plan om een soort neonverlichting te maken, maar dan met aansturing op afstand, dan kan het met deze Cync Dynamic Effects Neon-Shape Smart Lights. Dat lukt met een normale lichtslang niet, omdat het materiaal te stug is. Je kunt er een cocktailglas van buigen, maar ook een naam, een ster of de skyline van je favoriete stad. Minpunt is dat ze voorlopig alleen in de VS verkrijgbaar zijn, onder andere bij bouwmarktketen Lowe’s. En ze werken niet met HomeKit of Matter, maar alleen met Google Assistent, Alexa en de eigen Cync-app. Een gemotiveerde slimme gebruiker weet wat er te doen staat om eentje in huis te halen en het werkend te krijgen.



Deze neon lichtslang is gemaakt door Cync, het voormalige C by GE (General Electric). Dit merk is overgenomen door Savant, dat de Dynamic Effects Neon-Shape Smart Lights afgelopen januari al aankondigde op de CES 2023. Je kunt kiezen uit een slang van 3 meter (€80) of 5 meter (€120). Een bridge of hub is niet nodig en je kunt ze in elke gewenste lengte knippen. Ze bieden ondersteuning voor 16 miljoen kleuren en werken via 2,4 GHz WiFi of Bluetooth LE. Met de ingebouwde muziek kunnen de kleuren zich aanpassen aan de muziek. Een foto van de fabrikant toont hoe je deze neon lichtslang ook rond een drum van je drumstel kunt wikkelen – maar in dat geval kun je wat ons betreft net zo goed een normale ledstrip pakken.

Gebruik je de Cync-app, dan kun je de lichtinstellingen wijzigen en schema’s instellen. De kleurtonen variëren van 2000 tot 7000 Kelvin. De segmenten zijn afzonderlijk in kleur in te stellen en zijn zelfs uit te schakelen, zodat je scheiding tussen letters en woorden kunt maken. Met de meegeleverde clips en schroeven (20 stuks bij de lengte van 5 meter) kun je de lichtslang vastzetten en op maat knippen is ook mogelijk. Cync levert er een eindkapje bij om mooi af te werken en een installatiegids voor verdere instructies. Nu alleen nog een reisadapter regelen vanwege de Amerikaanse stekker.