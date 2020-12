‘Nieuwe product-SKU’s op 8 december’

Apple heeft eerder soortgelijke memo’s naar service providers gestuurd, bijvoorbeeld vlak voordat de iPhone 12 werd aangekondigd. Daarin informeerden ze technici over de aanstaande producten, zodat ze zich kunnen voorbereiden op toekomstige reparaties. Deze nieuwe memo meldt dat er “AppleCare-gerelateerde wijzigingen” voor de technici aankomen, waaronder nieuwe product SKU’s, nieuwe/bijgewerkte productbeschrijvingen en nieuwe/bijgewerkte prijsstelling voor producten. De wijzigingen gaan in op dinsdag 8 december om 5:30 uur ‘s ochtends Pacific Time. Dat is 14:30 uur Nederlandse tijd.



Omdat er wordt gesproken over wijzigingen in AppleCare is de kans groot dat het om hardware gaat. Bij software en diensten kun je geen AppleCare+ nemen.

Maar wat? Apple zou nog de AirTags, AirPods Studio of een nieuwe Apple TV kunnen aankondigen. Als we zouden moeten gokken, zou de Apple TV een kanshebber zijn. Die bevat waarschijnlijk geen spectaculaire nieuwe functies en kan prima via een persbericht worden aangekondigd.

You'll get a Christmas surprise from Apple(PS:Winter exclusive、good for winter) — 有没有搞措 (@L0vetodream) November 14, 2020

De doorgaans betrouwbare geruchtenlekker L0vetodream heeft eerder gesuggereerd dat Apple nog een kerstverrassing heeft gepland. Hij voorspelt daarbij een “winter inclusive”, iets wat perfect voor de winter is. Dat klinkt meer als iets in de richting van iPod-sokken en niet zozeer als een groot hardware-product.

Op een extra december-event hoeven we waarschijnlijk niet te rekenen. Apple kondigt om 5:30 uur Pacific Time wel eens vaker nieuwe producten aan, zoals de 13-inch MacBook Pro in mei 2020 en de 16-inch MacBook Pro in november 2019. De tweede generatie AirPods werd ook in maart 2019 aangekondigd op dit tijdstip.

De afbeelding bovenaan dit artikel is uit Apple’s kerstreclame voor 2020, waarin de HomePod mini centraal staat: