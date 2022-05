Google gaat de Chromecast met Google TV officieel in Nederland uitbrengen. Deze meer geavanceerde Chromecast heeft ook een eigen interface en wordt geleverd met een afstandsbediening. Het is daardoor meer een concurrent voor de Apple TV.

In 2020 bracht Google de Chromecast met Google TV voor het eerst uit in een groot aantal landen. Maar Nederland ontbrak daarbij officieel. Vanaf vandaag is deze meer geavanceerde Chromecast met Google TV te bestellen bij Google zelf, terwijl hij in andere winkels vanaf 21 juni officieel te koop is. Maar je hoeft eigenlijk niet te wachten met bestellen, want bij veel winkels is hij nu al te koop.



Release Chromecast met Google TV in Nederland

Je kon voor deze geavanceerde Chromecast al lange tijd terecht bij Nederlandse webshops die het apparaatje op eigen initiatief geïmporteerd hadden. De situatie is daarmee vergelijkbaar met die van de HomePod mini: hoewel van een officiële release nog geen sprake was, kon je hem via omwegen wel gewoon kopen en gebruiken. Maar nu de release van de Chromecast met Google TV voor Nederland aangekondigd is, krijg je wel meer functies.

Dankzij de Nederlandse release werkt deze Chromecast met de Nederlandse streamingdiensten NPO Start, Videoland en Ziggo Go. Ook alle andere bekende streamingdiensten zijn standaard beschikbaar via het startscherm. Dit zijn alle diensten die je met de Chromecast met Google TV kan bekijken:

Apple TV

Disney+

HBO Max

Prime Video

Netflix

NPO Start

Viaplay

Videoland

YouTube

Ziggo Go

Het grote verschil tussen een normale Chromecast en de Chromecast met Google TV, is dat laatstgenoemde een eigen interface en besturingssysteem heeft. Je bent daardoor niet afhankelijk van het streamen vanaf je telefoon. De Chromecast met Google TV wordt dan ook geleverd met een eigen afstandsbediening, waar sneltoetsen op zitten naar Netflix en YouTube. Bovendien kan je de afstandsbediening gebruiken voor de Nederlandse Google Assistent, waarmee je films en series kan opzoeken en vragen kan stellen. Ook kan je daarmee smart home-apparaten mee bedienen, zoals je lampen of een Nest-deurbel. Het apparaatje is daarmee heel erg vergelijkbaar met de Apple TV, die ook al deze functies heeft. Het grootste verschil is dat de Apple TV werkt met Siri en HomeKit, in plaats van de Google Assistent.

De Chromecast met Google TV ondersteunt 4K-resolutie en sluit je aan via de hdmi-poort van je televisie. Ook is er ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos. Hoewel hij officieel in drie kleuren verschenen is, verschijnt in Nederland alleen de witte versie, met een adviesprijs van €69,99. Lees ook onze uitleg over Chromecast gebruiken met de iPhone en iPad.