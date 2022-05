In België kun je met bonsai ook Apple Pay gebruiken als jouw bank het niet ondersteunt. Het werkt als veel andere fintechbedrijven, maar dan wel met een paar voordelen. Zo hoef je geen apart potje met saldo bij te houden, maar koppel je je eigen bankrekening.

In België kun je Apple Pay gebruiken bij een aantal grote banken, zoals KBC, BNP Paribas en ING. Maar er is ook een aantal banken dat nog niet mee doet. Voor iedereen die bijvoorbeeld een rekening heeft bij Belfius of Argenta, kan de Belgische dienst bonsai een uitkomst zijn. Sinds kort werkt bonsai met Apple Pay en dankzij die toevoeging kun je bij meer Belgische banken contactloos met je iPhone betalen.



Belgische bonsai met Apple Pay, werkt met meer rekeningen

Er zijn tal van banken en fintech bedrijven waar je eenvoudig (en soms gratis) een rekening kunt openen. Denk aan merken als Monese, N26, Revolut en iCard, die allemaal met Apple Pay werken. Dit soort bedrijven zijn een mogelijkheid als je toch graag Apple Pay wil gebruiken, terwijl jouw eigen bank het niet ondersteunt. Maar ze hebben vaak één groot nadeel: je moet er wel geld op storten om ermee te kunnen betalen. Je krijgt vaak een eigen IBAN, waardoor het in feite een extra bankrekening is. Dat nadeel heeft bonsai niet. bonsai maakt gebruik van PSD2 en laat je daardoor je eigen bankrekening aan de app koppelen. Elke betaling die je met bonsai doet, wordt een paar dagen later van je eigen betaalrekening afgeschreven. Het is daardoor een soort omweg om toch met je eigen betaalrekening te kunnen betalen met Apple Pay, ook als je eigen bank dat niet ondersteunt.

bonsai heeft daardoor wat weg van diensten als PayPal en Curve. Het nadeel van Curve is dat je hier alleen creditcards aan kan koppelen en geen gewone betaalrekening. PayPal daarentegen laat je wel een betaalrekening koppelen, maar werkt dan weer niet met Apple Pay. bonsai doet dat dus wel en geeft je een virtuele Mastercard die werkt als een gewone bankkaart. Je krijgt geen fysieke betaalkaart. Het is dus geen creditcard, waardoor je alleen geld kunt uitgeven wat je daadwerkelijk hebt. Na elke betaling die je met de kaart doet, incasseert bonsai het exacte bedrag binnen een paar dagen van je eigen gekoppelde betaalrekening. Al je betalingen worden dus niet aan het eind van de maand van je rekening gehaald zoals bij een creditcard.

Je kunt elke Europese rekening aan bonsai koppelen die werkt met PSD2, waaronder Belfius en Argenta. Je moet vanwege de strenge eisen van PSD2 je rekening wel elke drie maanden opnieuw koppelen. Ook werkt bonsai op dit moment alleen als je inwoner in België bent. Net als bij bunq plant bonsai bomen naarmate je met de kaart betaalt. Voor elke tien betalingen belooft bonsai een boom te planten.

bonsai is nu nog gratis

bonsai is op dit moment gratis om te gebruiken, vooral om gebruikers aan te trekken. Dit zagen we eerder ook al bij de begindagen van bunq. Naarmate bonsai meer gebruikers krijgt, wordt gekeken hoe er geld verdiend kan worden. Tegenover HLN laat de CEO Jelle Baats weten dat nog niet vast staat op welke manieren er allemaal geld verdiend gaat worden. “Eigenlijk zijn we een beetje zoals Facebook. We hebben een product dat gratis is, zoals Facebook. Tegelijkertijd gaan we diensten aanbieden aan andere bedrijven”, zo legt hij uit. Het zou dus zomaar kunnen dat bonsai in de toekomst gaat werken met meerdere lidmaatschapsopties, waarbij je tegen betaling extra functies krijgt.