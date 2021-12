Problemen met CarPlay sinds iOS 15.2

Sinds de update naar iOS 15.2 melden sommige gebruikers dat er problemen zijn met CarPlay. De problemen lijken te variëren van complete onbruikbaarheid tot vastlopende apps. Onder meer bij de Apple Community wordt gediscussieerd. Ook Flitsmeister laat weten dat er problemen kunnen optreden.



Poll: heb jij last van problemen met CarPlay sinds iOS 15.2?

Het is onbekend hoeveel gebruikers getroffen worden door de problemen. Ook is onduidelijk of het alleen bij bepaalde automodellen voorkomt. De iCulture-redacteuren hebben in de weken sinds de release van iOS 15.2 veel rondgereden in zes verschillende voertuigen van verschillende merken, maar we merkten geen problemen met CarPlay. Het zou om een relatief kleine groep kunnen gaan. Heb jij er last van? Laat het weten in onze poll!

We zijn benieuwd hoe wijdverspreid het probleem met CarPlay sinds iOS 15.2 is onder onze lezers. Stem daarom op onze poll: heb jij last van problemen met CarPlay sinds iOS 15.2?

Flitsmeister biedt al geruime tijd een app aan voor CarPlay. Het bedrijf merkt op dat je mogelijk geen kaartweergave ziet in de CarPlay-app. Ook kan het voorkomen dat je huidige locatie en snelheid niet goed worden bijgewerkt. Volgens Flitsmeister zijn er twee tijdelijke oplossingen voor dit probleem:

Open de app vóórdat je rijdt eerst op je iPhone.

Houd het iPhone-scherm ontgrendeld nadat je de CarPlay-versie hebt geopend.

Je kunt het scherm van je iPhone ontgrendeld houden door het automatische slot uit te schakelen. Je doet dit via Instellingen > Scherm en helderheid > Automatisch slot. Zet deze instelling op Nooit om het scherm niet vanzelf te laten uitschakelen. Vergeet het niet terug te zetten na het rijden.

Apple heeft nog niets officieel naar buiten gebracht over een oplossing. We hopen voor alle getroffen gebruikers dat Apple spoedig een tussentijdse update uitbrengt, al zal dat vanwege de feestdagen wellicht wat langer op zich laten wachten. Ook in Amerika zijn veel mensen uit het bedrijfsleven vrij in de laatste week van het jaar. Je iPhone resetten kan helpen bij dit soort problemen, dus probeer dat vooral als je problemen ervaart.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit probleem. De verwachting is dat Apple met een software-update komt om dit op te lossen, maar het is onbekend wanneer deze verschijnt. Uiteraard publiceren we over alle nieuwe iOS-updates. Lees in onze tip hoe je automatische software-updates voor iOS kunt inschakelen.