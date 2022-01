Onlangs bracht Apple al iOS 15.2 uit, met daarin diverse nieuwe functies en verbeteringen. Toch zijn er weer wat bugs opgedoken, want Apple heeft nu de aanvullende update iOS 15.2.1 en iPadOS 15.2.1 uitgebracht. De update bevat dus geen nieuwe functies, maar installeren wordt wel aangeraden. Het nieuwe buildnummer is 19C63, in plaats van 19C57 van iOS 15.2.



iOS 15.2.1 beschikbaar

iOS 15.2.1 is een kleine update waarin Apple alleen wat problemen oplost en vermoedelijk de beveiliging verbetert. Apple brengt met enige regelmaat deze updates uit, los van de grotere updates waarin wél nieuwe functies zitten. Ondanks dat er niks nieuws is, is het toch belangrijk om de nieuwste update zo snel mogelijk te downloaden. Je zorgt daarmee dat je veilig bent en de nieuwste beveiligingsmaatregelen op jouw toestel staan.

Volgens de releasenotes lost deze update een probleem in Berichten op, waardoor er geen foto getoond werd als deze via een iCloud-link verstuurd is. Ook is een probleem met CarPlay-apps opgelost, waarbij de apps niet reageren als ze bedient worden. Eerder schreven we al over problemen met CarPlay in iOS 15.2.

We weten nog niet exact welke bugs Apple verholpen heeft en welke beveiligingslekken mogelijk gedicht zijn. Zodra we meer weten, werken we dit artikel bij met de nieuwste informatie. Binnenkort brengt Apple iOS 15.3 uit, waarin wel enkele nieuwe functies verwacht worden. Lees ook ons artikel over de beta van iOS 15.3.

iOS 15.2.1 downloaden

Om iOS 15.2.1 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

