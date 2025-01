EU heroverweegt DMA-onderzoeken naar Apple en andere techbedrijven

De Europese Unie heroverweegt de onderzoeken die gestart zijn naar grote techbedrijven zoals Apple, Meta en Google. Belangengroepen uit de VS willen ingrijpen, omdat ze vinden dat de EU te bemoeizuchtig is.

Als Europese Apple-gebruikers hebben we behoorlijk te maken met maatregelen vanuit de EU. Enerzijds hebben ze gezorgd voor meer keuze en betere bescherming van privacy, maar het leidt er ook toe dat we bepaalde functies (nog) niet kunnen gebruiken. Dit is het gevolg van de Digital Markets Act (DMA) die in maart 2024 van start ging. Zelf zijn de betrokken techbedrijven er niet blij mee en met de komst van een nieuwe president grijpen tech-belangengroepen uit de VS nu het moment aan om aan te dringen op ingrijpen. Ze vinden dat er sprake is van overijverige handhaving door de Europese Unie. Dat meldt de Financial Times.

De herziening zou ertoe kunnen leiden dat Brussel de reikwijdte van de onderzoeken vermindert of wijzigt. Ook zullen eerder genomen besluiten worden opgeschort en zullen er voorlopig geen boetes worden uitgedeeld, zolang de EU aan het heroverwegen is. Het technische werk zal wel gewoon doorgaan. Zo was er bijvoorbeeld discussie of Apple’s Core Technology Fee wel aan de DMA-wetgeving voldoet en het juridisch uitpluizen daarvan, hoeft niet te stoppen. Maar over de vraag of dit al dan niet gereguleerd moet worden (en in welke mate) zal vanaf nu flink gedebatteerd worden.

Volgens bronnen gaat de EU opnieuw kijken of ze met alle onderzoeken die sinds maar 2024 zijn gestart niet te ver zijn doorgeslagen. Voor techbedrijven is de DMA een van de strengste maatregelen om marktdominantie aan banden te leggen. Bovendien legt de wetgeving allerlei verplichtingen op. Zo moet Apple vrijwel alle standaardfuncties in iOS openzetten voor concurrenten, zodat alle aanbieders dezelfde kansen hebben. Daarnaast is ervoor gezorgd dat consumenten gemakkelijker kunnen overstappen tussen verschillende aanbieders en diensten. Je kunt bijvoorbeeld sinds iOS 18.2 de App Store, Camera, Safari, Berichten en Foto’s-app verwijderen van je toestel, zodat je voortaan alleen nog maar gebruik kunt maken van alternatieve apps. Verder heeft de EU ervoor gezorgd dat alle Apple-producten nu voorzien zijn van een usb-c poort en dat heeft er zelfs toe geleid dat bepaalde producten al vroegtijdig uit de winkel zijn gehaald.