Er zijn al tientallen manieren waarop je naar je favoriete Nederlandse radiozender kan luisteren via CarPlay, bijvoorbeeld via diverse radio-apps. Voor de regionale omroepen is er nu een nieuwe manier bij gekomen én krijg je een andere extra functie erbij. Diverse regionale omroepen hebben hun app namelijk geschikt gemaakt voor CarPlay en Android Auto, zodat je er ook onderweg gebruik van kan maken. De meest unieke functie van de apps is dat je het regionale nieuws kan laten voorlezen via CarPlay.

Apps regionale omroepen in CarPlay

Het gaat in totaal om tien apps van tien regionale omroepen: RTV Noord, Omrop Fryslân, RTV Drenthe, Omroep Gelderland, Oost, RTV Utrecht, Omroep West, Rijnmond, Omroep Zeeland en L1. De apps van deze omroepen worden allemaal gemaakt door Regiogroei en zien er in de basis allemaal hetzelfde uit met overeenkomstige functies, maar dan elk in de stijl van de desbetreffende omroep en het lokale nieuws. De CarPlay-app bestaat dus uit twee onderdelen. Bij het tabblad Nieuws zie je tien recente nieuwsberichten met bijbehorende foto. Deze nieuwsartikelen van het lokale nieuws kun je via CarPlay laten voorlezen. Dit wordt gedaan door dezelfde stem als in de voorleesfunctie in de iPhone-app zelf. In totaal zijn er tien nieuwsberichten via CarPlay beschikbaar.

Op het Radio-tabblad kun je het lokale radiostation van de omroep afspelen. De CarPlay-app is dus vooral handig als je veel naar jouw regionale omroep luistert en de nieuwsberichten leest. Je kunt natuurlijk ook gewoon via de gewone radio in je auto naar de regionale zender luisteren, maar het heeft ook voordelen om dit via CarPlay te doen. Je hebt dan namelijk alles in één interface, in plaats van dat je moet wisselen tussen CarPlay voor je navigatie en berichtjes en je eigen autosysteem voor de radio. Ook ben je niet afhankelijk van FM-frequenties, zodat je ook in het buitenland kan blijven luisteren.

Nieuwsbericht voorlezen via CarPlay door app van regionale omroep

De CarPlay-versies van de apps van regionale omroepen zijn nu beschikbaar en verschijnen automatisch op je CarPlay-scherm als je de meest recente app-update op je iPhone hebt staan.