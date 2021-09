Gaan de accu's in de iPhone tegenwoordig een stuk langer mee, dankzij allerlei slimme technieken die Apple toepast, zoals geoptimaliseerd opladen ? Laat in onze poll weten of jouw iPhone 12-batterij nog in topconditie is, of niet!

iPhone 12-batterij: versleten of in topconditie?

Apple maakt de toestellen elk jaar energiezuiniger en probeert ook de batterijslijtage zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat er bijna nieuwe iPhones aankomen, vragen we ons af hoe het gesteld is met de batterij van de iPhone 12-modellen van vorig jaar. Hebben ze nog steeds een maximale capaciteit van 100% of is er ook bij deze relatief nieuwe toestellen al best wat slijtage opgetreden? In de poll hieronder kun je invullen wat jouw huidige Batterijconditie is. Een gloednieuwe iPhone kun je tot 100% opladen, maar gaandeweg neemt de capaciteit af, waardoor je op een gegeven moment niet verder dan bijvoorbeeld 85% van de oorspronkelijke capaciteit kan opladen. Dat is op zich niet erg, want je kunt je iPhone nog gewoon blijven gebruiken. Maar je wilt dit moment natuurlijk zo lang mogelijk uitstellen.



De afgelopen jaren is Apple druk bezig geweest met allerlei maatregelen en functies die slijtage aan de batterij zoveel mogelijk moeten beperken. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat de iPhone langere tijd met een 100% lading aan de oplader hangt. In plaats daarvan wordt het laatste stukje pas opgeladen vlak voordat jij normaal gesproken uit bed stapt. Daarbij wordt het oplaadgedrag van je iPhone aangepast aan je dagelijkse routines. Ook zijn gebruikers zelf steeds bewuster geworden. Zo probeer ik zelf mijn iPhone niet meer tot 100% op te laden, maar tot ongeveer 80%. Alleen op dagen dat ik langere tijd van huis ben, ga ik doorladen tot 100%. Dat zou ertoe moeten leiden dat mijn huidige iPhone 12 Pro nog een accu in topconditie heeft… maar dat is niet zo. In mijn geval heeft de accu nog maar 95% van de oorspronkelijke capaciteit.

Hoe zit het met jou? Laat het weten in onderstaande poll, die alleen bedoeld is voor mensen die meteen bij de release een toestel uit de iPhone 12-familie (ook mini, Pro en Pro Max) in gebruik hebben genomen.

Heb je geen toestel uit de iPhone 12-serie? Dan kun je de poll helaas niet invullen. We snappen dat het nog interessanter zou zijn om cijfers van alle denkbare toestellen te hebben, maar dit levert een te grote variatie aan modellen en gebruiksduren op. Een iPhone 11 kan immers vorige maand zijn gekocht, maar ook 1,5 jaar geleden en bij de iPhone XR is de variatie in gebruiksduur nog groter. Je kunt natuurlijk altijd in de reacties jouw meting kwijt!

En heb je een uitzonderlijk hoge score van 98% tot 100%, dan horen we natuurlijk ook graag in de reacties wat jouw aanpak is. Dagelijks opladen, of liever zo kort mogelijk? Zo weten anderen ook hoe ze hun iPhone-accu in de best mogelijke conditie kunnen houden.

Alles over de iPhone batterijconditie lees je in onze tip. Heb je een wat ouder toestel, dan kan het vaak de moeite lonen om je iPhone-batterij te laten vervangen, want voor een paar tientjes heb je er daarna veel langer plezier van.