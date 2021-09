Eerder deze zomer kwam aan het licht dat Apple achter de schermen bezig was met de ontwikkeling van iOS 14.8. Maar in de weken erna werd het stil. Er kwam geen beta, terwijl er wel in rap tempo nieuwe iOS 15 beta’s verschenen. Nu is dan toch het moment dat iOS 14.8 realiteit is: de update is nu voor iedereen te downloaden, samen met iPadOS 14.8.



iOS 14.8 beschikbaar

Het is voor het eerst dat Apple een .8-update uitgebracht heeft. Het record stond voorheen op naam van iOS 13, waar vorig jaar september iOS 13.7 voor verscheen. Maar nu gaat Apple daar met iOS 14.8 dus overheen. Hoewel je geen grote zichtbare nieuwe functies hoeft te verwachten, heeft Apple mogelijk toch wel iets nieuws in de update verstopt.

Na de aankondiging van iOS 15 liet Apple al weten dat updaten naar iOS 15 niet verplicht was en dat gebruikers beveiligingsupdates kunnen blijven krijgen in iOS 14. Het is goed mogelijk dat Apple in iOS 14.8 daar de basis voor legt, zodat gebruikers dankzij deze versie losse beveiligingsupdates kunnen installeren.

Apple zegt in de update-omschrijving dat deze update belangrijke beveiligingsupdates biedt en aanbevolen wordt voor alle gebruikers. Uit het supportdocument blijkt dat er een beveiligingsprobleem met WebKit en en CoreGraphics opgelost is. Beide problemen zouden in het wild misbruikt zijn.

Releasenotes iOS 14.8

Deze update bevat belangrijke beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.

iOS 14.8 downloaden

Om iOS 14.8 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

